Dios aprieta, Pariente ahoga

Puntuales como un reloj y con el sol todavía peleando por iluminar la playa de O Vao, los triatletas de la categoría Pro fueron los encargados de abrir la competición en la prueba reina de un evento, el Desafío Santander Islas Cíes, que convirtió al arenal vigués en el centro de atención durante el fin de semana. A las 8.15 horas tomaban contacto con el agua, a una temperatura de 16º, los primeros participantes y apenas unos minutos más tarde ya se encontraban compitiendo los casi 430 deportistas inscritos en una cita que, además, en esta sexta edición fue también Campeonato Gallego de media distancia absoluto y por grupos de edad.

Cristóbal Dios entraba en la historia de esta prueba con su tercer triunfo consecutivo y un sensacional crono de 3 horas, 52 minutos y 9 segundos, más de tres minutos menos que la pasada edición. Y todo eso después de que el triatleta de A Estrada del Club Tri-Penta Terras de Lugo hubiera salido en la décimo primera posición del agua pero protagonizando una increíble remontada en la bicicleta y mostrándose tremendamente sólido en la carrera a pie.

Una solidez que también exhibió la moañesa del Club Triatlón Rías Baixas Sonia Pariente para dominar de principio a fin esta sexta edición, colocándose en la primera posición ya desde el segmento de natación para no ceder el liderato en ningún momento y parar el crono en 4 horas, 32 minutos y 3 segundos. Isabel González, del Marlins Triatlón Madrid, con un registro de 4h55:25, e Ibán Gómez, del Krono Triatlón Getxo, con un tiempo de 4h21:40, fueron los más rápidos en completar el reto sin pertenecer a la categoría Pro.

El comienzo del Desafío Santander Islas Cíes parecía confirmar todos los pronósticos. Diego Paz, el ponteareano del Arcade Inforhouse Santiago, que perdía ya en el calentamiento el "chip" que permite seguir en directo los resultados de cada participante, empezaba fuerte en su debut en una prueba de media distancia y se colocaba en cabeza en los 1,9 kilómetros a nado. Eso sí, otro de los favoritos a pelear por el triunfo final, el ganador en la edición de 2015 Luismi Velásquez, iba pisándole los talones junto con el joven Martín Carrera (Club Natación Riveira).

Cristóbal Dios dosificó sus esfuerzos en el agua para salir en la décimo primera plaza a poco más de cuatro minutos de un trío de cabeza en el que Velásquez, con una transición rapidísima, se ponía en cabeza para iniciar los 90 kilómetros en bicicleta. Fue precisamente ahí donde el estradense sacó a reducir todo su potencial y al llegar por primera vez a la rotonda de A Ramallosa en Nigrán ya era tercero. Sólo el ex ciclista profesional Ramón Troncoso, segundo en este segmento tras Cristóbal, fue capaz de seguir su endiablado ritmo. Con una media de 43,39 kilómetros por hora, el estradense no sólo se puso en cabeza al acabar este segmento sino que endosó casi cuatro minutos al ex corredor del Xacobeo Galicia y poco menos de diez a Velásquez, segundo.

Así, al iniciar los 21 kilómetros de carrera a pie, el bicampeón gozaba de una interesante renta que proteger. Su hasta ese momento máximo rival, más acostumbrado a realizar pruebas de distancias cortas, empezó a pagar el esfuerzo realizado y la renta de Cristóbal Dios ascendía a más de seis minutos una vez completada la primera vuelta al circuito desde O Vao hasta Samil. El desplome de Velásquez era aún más evidente tras completar la segunda, ya a más de nueve minutos de un líder que empezaba a saborear su triplete y tras haber sido adelantado por Martín Carrera y Nicolás Domínguez, que se iban a jugar los puestos del podio en siete decisivos kilómetros.

Domínguez, del Disa HPS Triatlón, partía con una mínima ventaja de un minuto y 23 segundos. Pero el joven ponteareano del Club Natación Riveira realizó un gran final de segmento para acabar segundo en la general al firmar también el segundo mejor registro en la carrera a pie después del leonés Ricardo Alcalde (IMD Segovia), que gracias a eso arrebataría la cuarta posición a Diego Paz. Velásquez supo sufrir para al menos acabar la carrera en la décimo cuarta plaza.

En la categoría Pro femenina hubo mucha menos emoción y alternativas porque Sonia Pariente (Triatlón Rías Baixas) se encargó de evitarlo. La moañesa marcó el mejor registro en la natación (28:16) metiéndole ya más de tres minutos a la madrileña Clara Pastor (3 Style) y otros cinco a su, en teoría, principal rival, la lucense María Jesús Coya (Cidade de Lugo Fluvial).

Parente mantuvo el tipo en la bicicleta, donde de nuevo volvió a establecer el mejor registro para incrementar aunque mínimamente su ventaja sobre una María Jesús Coya que ya era segunda al haber adelantado con la bici a Clara Pastor. Eso sí, ambas ya a casi seis minutos de la líder.

Pese a todo, Sonia Pariente, consciente del potencia de su gran rival en el sector de carrera, no se relajó. Coya, que ya había sido segunda en las dos ediciones anteriores, apretó todo lo que pudo pero únicamente fue capaz de reducir su desventaja en poco menos de un minuto

Desde un rato antes, el goteo de "finishers" que cruzaban la línea de meta era constante en una cita que destacó por la rapidez y las buenas marcas conseguidas, con cuatro triatletas por debajo incluso de las cuatro horas. Otros, también con muchísimo mérito, necesitaron más tiempo para completar el desafío como el veterano Manuel José Cruces (Club Deportivo Pinarium), que a sus más de 70 años fue el último participante en cruzar la línea de meta.

Sin contratiempos

La sexta edición del Desafío Santander Islas Cíes se saldó sin contratiempos destacables ni sustos graves. Además de los habituales abandonos por cansancio o problemas musculares, uno de los triatletas tuvo que ser trasladado en camilla desde la arena durante el segmento de natación para posteriormente, ser evacuado en ambulancia a Povisa con un fuerte dolor en una rodilla, posiblemente por una lesión de menisco. Recibieron asistencia otras catorce personas después de cruzar la línea de meta por dolores musculares o mareos.