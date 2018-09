La ley del más rápido

La playa de O Vao será desde muy temprano un hervidero de gente. La disputa del triatlón de media distancia, la prueba reina del VI Desafío Santander Islas Cíes y que este año será también Campeonato Gallego absoluto y por grupos de edades, reunirá allí desde las siete menos cuarto de la mañana a cerca de 440 participantes y una cifra prácticamente idéntica de personal de la organización entre voluntarios, Policía Local de Vigo, Policía Local de Nigrán, Protección Civil de ambos concellos, bomberos, médicos, enfermeros y vigilancia privada.

Los más previsores aprovecharon ya la tarde del sábado para acercarse a disfrutar de las pruebas de acuatlón para los más jóvenes, recoger sus dorsales y dejar el material en la zona de boxes. Todos tendrán que cumplir ese trámite antes de las ocho de la mañana porque, si no hay ninguna incidencia de última hora, a las 8.15 horas se dará la primera salida, la de la categoría Pro masculina, y a partir de ahí irán saliendo escalonadamente el resto de participantes por grupos de edad.

Los triatletas se desperezarán con un recorrido a nado de 1,9 kilómetros a un circuito en la propia playa del Vao al que tendrán que dar dos vueltas, pasando por la arena entre cada una de ellas. Nada más salir del agua, tendrán que dirigirse a la zona de boxes para realizar la transición lo antes posible y subirse rápidamente a su bicicleta. El objetivo es completar lo más rápido posible las cuatro vueltas al circuito entre la rotonda de Canido y la de A Ramallosa en Nigrán. Una vez finalizados esos 90 kilómetros llegará el momento de la segunda transición, de aparcar de nuevo la bicicleta en la zona de boxes y calzarse las zapatillas en el menor tiempo. Por delante quedarán todavía otros 21 kilómetros de carrera a pie, tres vueltas a un precioso recorrido desde O Vao hasta la playa de la Fuente atravesando todo Samil, antes de cruzar la línea de meta.

Y todo esto intentarán conseguirlo los grandes favoritos en menos de cuatro horas. El tiempo máximo para hacerlo son siete ya que a las 15.30 se cerrarán los circuitos para proceder a la entrega de premios. De cara a ese triunfo final, el principal favorito en casi todas las quinielas es el vencedor de las dos últimas ediciones, el estradense Cristóbal Dios. El triatleta del A.D. Tri-Penta Terras de Lugo intentará firmar su "triplete" particular en el Desafío Santander Islas Cíes, igualando así la gesta conseguida por la toledana María Ortega en la pasada edición al ganar por tercer año consecutivo. Sus principales argumentos para esa candidatura al triunfo son su buena temporada en el circuito nacional y el idilio que mantiene con una prueba en la que ostenta el mejor registro histórico al haber parado el crono en la última edición en 3 horas 55 minutos y 55 segundos.

Sin embargo, la inscripción de Luismi Velásquez a poco más de tres horas para que expirase el plazo máximo para realizar el trámite pone seriamente en duda el claro favoritismo del ganador de las dos últimas ediciones. Porque Velásquez (A.D. Tri-Penta Terras de Lugo) también luce en su palmarés una victoria en el Desafío Santander Islas Cíes en su participación en el año 2015 y llega en plena forma tal y como demostró el pasado fin de semana al ganar el III Triatlón Boamorte en Sanxenxo.

El tercero en discordia en esa lucha por subir al primer peldaño del podio es el ponteareano Diego Paz, del Arcade Inforhouse santiagués, que ayer estuvo disfrutando de la jornada de acuatlón en su calidad de entrenador del Mercantil de Pontevedra. "No es lo ideal porque debería estar descansando y no aquí de pie y al sol durante muchas horas pero es lo que hay. Llevo cuatro meses entrenando a los chicos y es nuestra tercera carrera. Estoy muy contento porque cada día aprendemos algo. Tanto ellos como yo. Nuestro objetivo es pasarlo bien. El resultado es lo de menos porque aún son muy pequeños para pensar en eso", explica el propio Diego Paz, quien escapa de esa condición de favorito a pelear por la victoria. "Hasta ahora siempre hice triatlones olímpicos o sprint. Es una incógnita porque es la primera vez que participo en esta distancia. El nivel de exigencia de los circuitos no es muy duro. Lo complicado son las cuatro horas de competición y el calor que va a hacer", apunta.

En categoría femenina, la ausencia por motivos de agenda de la gran dominadora en las tres últimas ediciones, la toledana María Ortega, despeja el camino a las dos máximas aspirantes a sucederla y estrenarse en el palmarés del Desafío Santander Islas Cíes. Sonia Pariente, del Club Triatlón Rías Baixas, ya fue tercera en la edición de 2015 e intentará ahora hacerse con una victoria a la que también optará María Jesús Coya, del Cidade de Lugo Fluvial, subcampeona la pasada edición. Sara Castillo, del 3North, única participante en categoría femenina de un equipo vigués y que hace unos días analizaba para FARO DE VIGO los circuitos de esta prueba, intentará demostrar que también se encuentra en un buen momento de forma y buscar así un puesto en el podio.