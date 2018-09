Cristóbal Dios, ganador del Desafío Santander Islas Cíes: "Cada año intento dar un paso más"

Cristóbal Dios se mostraba feliz cuando poco después de las doce de la mañana y 3 horas, 52 minutos y 9 segundos después de haberse zambullido en el agua de la playa de O Vao cruzaba la línea de meta y se proclamaba campeón por tercera ocasión consecutiva del Desafío Santander Islas Cíes.

"Estoy contento por la victoria. Sabía que llegaba bien pero también que había rivales muy duros. Por eso, era plenamente consciente de que para ganar tenía que marcar ritmos buenos porque ellos estaban más acostumbrados a distancias más cortas", explicaba instantes después de haber certificado el triunfo.

Su crono, además, suponía una nueva mejor marca en la historia de la carrera, batiendo las 3 horas 55 minutos y 55 segundos establecidas por él mismo en la pasada edición. De aquí que el triatleta del A.D. Tri-Penta Terras de Lugo señalase que "es un muy buen tiempo. Estoy contento por la carrera. En la bici conseguí hacer un buen parcial y ponerme de primero. Luego tenía que aguantar en la carrera a pie, ni cebarme ni relajarme".

"Cada año intento dar un paso más. No sólo en esta prueba sino en todas. El objetivo es mejorar día a día para intentar pelear con los mejores", destaca el triatleta de A Estrada.

Las condiciones meteorológicas, con una ligera niebla que mitigó las altas temperaturas previstas, también favorecieron su buen registro. "Correr con temperatura baja me beneficia porque no soy amigo del calor", confiesa antes de "dedicar esta tercera victoria a toda la gente que ha venido aquí a animarnos y apoyarnos" y apuntar su enfado con los organizadores. "No sé qué les hice pero parece que no están por la labor de que esté aquí. No contestan a mis llamadas ni mis mensajes", denuncia.