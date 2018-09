Andrade y Goyanes dominan la ría

Gaspar Andrade (Arzúa, 1998) y Carla Goyanes (Vigo, 2001), con residencia en Pontevedra ambos, aquel becado en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, se adjudicaron la Travesía a Nado de la Ría de Vigo 2018, organizada por la Fundación Club Náutico de Vigo, tras cubrir los 5.200 metros entre la playa de O Con (Moaña) y el puerto deportivo del Real Club Náutico de Vigo en 1:07.58 y 1:13.45, respectivamente. Gloria pues para sus respectivos clubes, el CN Liceo coruñés y el CN Galaico de Pontevedra.

Acabaron la prueba 121 nadadores, con enormes aplausos para el último clasificado, un nadador independiente que invirtió 2:51.31 para concluir los 5,2 kilómetros.

En un día con el mar en calma y magnífico para seguir la llegada desde los muelles, ni el componente del equipo nacional de aguas abiertas ni la viguesa afincada en la ciudad del Lérez pudieron batir los tiempos del luso Hugo Cardoso y de la pontevedresa Águeda Cons en 2016 (1:01.06 y 1:04.02), el primer año que la prueba superó los 5 kilómetros. Pero daba igual. Se impusieron en el reto por excelencia del calendario gallego de aguas abiertas, que además este año ha cerrado un emocionante circuito autonómico.

Andrade llegó con enorme distancia sobre sus compañeros de podio, a los que les metió tiempo: 1:41 sobre Miguel Martínez (RCN Vigo), 1:43 a Lucas Costa (CN Ponteareas) y 1:45 a Pablo Cabana (CN Ponteareas). Martínez, de la generación de 2000 (júnior), y Cabana, del año 2004 (infantil) competirán el día 30 en la etapa final de la Copa de España con la primera selección gallega que se forma para esta modalidad.

El triunfo tiene para Andrade un sabor a revancha: en 2016 tuvo que retirarse cuando además era líder del circuito autonómico. Le había podido la temperatura del agua. Esta vez la ría se plegó a su nado.

Andrade explicó que "al principio de la carrera me encontré bastante tosco, no estaba muy cómodo pero según fue transcurriendo la prueba conseguí escaparme del grupo y al final logré llegar primero". El arzuano manifestó que "ya he competido contra Martínez y Costa en otras ocasiones y también contra Hugo Ribeiro, que suele venir y que tira bastante pero que este año no ha participado. Al faltar el luso me quedé bastante solo, así que nadé bastante tiempo con el grupo hasta que decidí desmarcarme en un sprint".

Por su parte, el vigués Martínez Novoa estaba feliz por el título del circuito gallego: "Llevo todo el verano yendo a todas las pruebas del circuito porque mi intención era probarme en aguas abiertas, que no era mi punto fuerte. Con cada travesía he ido ganando experiencia y eso para mí era lo importante".

Quinta fue Carla Goyanes, en un fantástico sprint con Francisco Javier Rodríguez (CN Ponteareas), al que superó por tres segundos (1:13.45 y 1:13.48). Carla confirmó el dominio del Club Natación Galaico en Vigo. Por tercer año consecutivo una ondina del club pontevedrés se ha adjudicado la categoría femenina. La siguieron Andrea Domínguez y Ana Veiga, octava (1:17.36) y undécima (1:17.50) de la general. Goyanes, como Andrade, venció con autoridad y mantiene el título de la travesía en la familia, al suceder a su hermana Paula, que estuvo de espectadora en los muelles.

"Me costó, aunque menos de lo que me esperaba, pero sí, ha sido bastante duro. El año pasado ya participé en esta travesía y quedé segunda, por detrás de mi hermana, y se me había hecho muy corta. Pero esta semana llevo dos semanas de vacaciones y lo he notado", reconocía.

En la travesía popular de 4.100 metros, triunfo para el independiente Daniel López (1:00.34), que superó en el sprint a Esther Valiño (RCN Vigo, 1:00.35).