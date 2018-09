Primer partido de gala en A Sangriña

A Sangriña acoge hoy el primer choque de altura en la Liga Guerreras Iberdrola. Mecalia Atlético Guardés contra Super Amara Bera Bera. El subcampeón recibe al campeón. Dos equipos que aspiran al título cara a cara. Un partido de nivel que arrancará a las 18:30 horas (Teledeporte).

Para añadir todavía más emoción al duelo, gallegas y donostiarras llegan a la tercera jornada de la competición compartiendo coliderato. Las de José Ignacio Prades mandan en la clasificación con un mejor cómputo goleador. Con los mismos puntos (4) se encuentran también Liberbank Gijón, el Super Amara Bera Bera de Imanol Álvarez y Rocasa Gran Canaria.

La plantilla guardesa aún tiene en la retina el amargo desenlace de la pasada campaña, con un subcampeonato duro por la forma pero no por el fondo. Y así lo confiesa la capitana Estela Doiro. En el vestuario del Mecalia se respiran ganas de 'venganza': "Afrontamos el partido con muchísimas ganas, pero también con ganas de revancha de la temporada pasada", confiesa risueña. Y es que de las tres derrotas sufridas por el Guardés el año pasado, dos fueron a manos del Bera Bera. También, la más reciente, en la final del Summer BAG Experience (21-28).

Doiro ve al equipo, además de con infinitas ganas, en "una dinámica bastante buena". A las dos victorias en Liga ante Valencia y Zuazo se sumó el fin de semana la actuación en la EHF Cup. Con un camino similar llegará el Bera Bera a Galicia -dos victoria y tras haber participado en la fase de clasificación de la Liga de Campeonas-.

Los sufridos dos puntos sumados por el Bera Bera este martes en Málaga (27-28) no deben dar una imagen desdibujada de lo que realmente es el conjunto donostiarra, con una plantilla llamada a pelear por todos los títulos esta temporada. "Tienen un equipazo", reconoce Doiro, "y tienen jugadoras de sobra para hacer un gran partido y suplir bajas tan importantes como la de Maitane". A la ausencia de la extremo derecho hay que añadir también la de Priscila dos Santos y Leire Aramendia. Por parte del Mecalia, la única jugadora con molestias continúa siendo la extremo Naiara Egozkue.

Para la central gallega "la tranquilidad" se antoja clave para acercarse a la victoria. Tal y como se vio en el torneo veraniego de agosto, el Bera Bera es infalible a la contra. "El que menos errores cometa y, sobre todo, mejor esté en defensa se llevará los dos puntos", señala Doiro.

El calendario de la Liga Guerreras Iberdrola determinó que uno de los primeros partidos entre los equipos "de arriba" se viva ya a golpe de la tercera jornada. Y de aquí a mayo, cualquier cosa puede pasar. "Aún es muy pronto para hablar del título, queda mucha temporada por delante", explica la jugadora guardesa, "da igual que ganes estos dos puntos si después en otros partidos no estás al nivel". "La temporada irá marcando dónde vamos a estar", añade.

Como siempre, pero en estas grandes ocasiones de manera incluso más especial, la afición de 'O Inferno' estará al lado del equipo: "Sé que no nos van a fallar, pero mañana los necesitamos sí o sí". Y es por ello que el club del Baixo Miño organiza un encuentro de aficiones desde las 12.00 en las inmediaciones del pabellón. Se servirán callos, raciones, bocadillos y bebidas a precios populares con descuentos para socios. Se espera que la reunión pueda prolongarse hasta después del partido.

El partido tiene la consideración del "día del club" por lo que se cobrará entrada tanto a los socios como al público en general -los abonados que retiraron su carné antes del día 7 de septiembre disfrutarán de entrada gratuita-. Las entradas tendrán los siguientes precios para socios: adulto, 5 euros y sub 20 y sub 13, 3 euros. En el caso de los no abonados: adulto, 18 euros; sub 20, 8 euros y sub 13, 3 euros. Menores de 7 años, gratis.