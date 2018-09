El Mecalia prepara bajo mínimos la cita ante Bera Bera

El Mecalia Atlético Guardés vive una semana atípica. La plantilla prepara el importante partido de este fin de semana contra Bera Bera con hasta cinco ausencias. Y es que las jugadoras Anthía Espiñeira, Carmen Campos, Paulina Pérez y Sarah Valero se encuentran en Pinto concentradas en las primeras jornadas del proyecto 'Objetivo 2021' en el que trabajan a las órdenes de Carlos Viver y de José Ignacio Prades.

Con este condicionante, el grueso de la plantilla cumple con las primeras sesiones de la semana ante la incorporación hoy por la tarde de las cinco integrantes del grupo que regresarán de Madrid. Con escaso margen de preparación, el Mecalia recibirá el sábado en A Sangriña al actual campeón de la Liga Guerreras Iberdrola: el Super Amara Bera Bera. El partido, correspondiente a la tercera jornada de la liga, se jugará a las 18:30 horas y se podrá seguir por Teledeporte.

Las entradas para este encuentro tendrán los siguientes precios para socios: adulto, 5 euros y sub 20 y sub 13, 3 euros. En el caso de los no abonados: los adultos pagarán 18 euros, los sub 20, 8; y los sub 13, 3. Los menores de 7 años entrarán gratis.