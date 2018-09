Máxima pena para el Valencia en su duelo ante un grande de Europa

La vuelta del Valencia a la máxima competición continental no tuvo un final feliz porque el conjunto español sufrió a un grande de Europa, una Juventus que se sobrepuso a la expulsión de su gran figura, Cristiano Ronaldo, a los 28 minutos. La superioridad numérica dio un respiro al Valencia, al que condenaron dos penalties evitables.

Los italianos fueron muy superiores en los primeros 25 minutos, con claras ocasiones para marcar, pero el partido entró en una extraña dinámica tras la expulsión de Ronaldo. Un penalti en el último minuto del primer tiempo y otro al reiniciarse el partido dieron una ventaja a la Juve que no desaprovechó.

Sanción al portugués

Cristiano Ronaldo abandonó el césped de Mestalla con lágrimas en los ojos y gritando "yo no he hecho nada", pero ahora se expone a una sanción que podría ir de dos a cuatro partidos. La de ayer fue la undécima expulsión de Cristiano Ronaldo (cuatro con el Manchester, seis con el Real Madrid y esta última con la Juventus), que podría perderse uno de los partidos que más ilusión le hacen, la visita a Old Trafford para jugar contra el Manchester United.