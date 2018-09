Las Doiro del futuro

El Mecalia Guardés recoge los frutos de su trabajo con la cantera. El pasado fin de semana, hasta tres juveniles (Irea Piñeiro, Yamila Melo y Claudia Martínez) debutaron con el primer equipo en la eliminatoria de la primera ronda de la Copa EHF. Para las tres ha sido una "recompensa" a su trabajo y las anima a seguir trabajando para poder presumir, en un futuro no tan lejano, de ser una canterana como Estela Doiro y "jugar en tu equipo de toda la vida en la máxima categoría".

La eliminatoria de la primera ronda de la Copa EHF que el Mecalia Guardés disputó el pasado fin de semana en A Sangriña ante el Youth Union Athienou de Chipre deparó, además de la clasificación del equipo para la siguiente ronda, el debut de las canteranas Irea Piñeiro (que anotó un gol), Yamila Melo y Claudia Martínez.

Irea y Yamila debutaron el sábado, en el partido de la primera vuelta; Claudia jugó el domingo. Las tres coinciden en la emoción que vivieron sobre una cancha de A Sangriña eufórica que las arropó en su primer partido oficial con el primer equipo, nada más y nada menos que en competición europea.

"No tengo palabras", confiesa la pivote Irea Piñeiro. "Fue lo mejor que he vivido hasta ahora en mi carrera deportiva, desde que me llamaran para hacer la pretemporada. Vernos rodeadas de la afición y disputar competición europea es algo indescriptible", incide.

"Estoy tan contenta que sigo sin creérmelo y no paro de repetir que he jugado en Europa", bromea la joven jugadora, que disputa su sexta temporada en el club de A Guarda. "Me apunté para ayudarlas en un torneo y me gustó tanto el balonmano que no pude dejarlo y ahora, si lo dejo, me siento vacía", apunta. "Yo era una niña muy sedentaria. No hacía deporte y me dijeron que tenía que hacer algo. Me decanté por el balonmano y no lo voy a cambiar en mi vida", dice con convicción.

Tanto para Irea como para sus compañeras, Estela Doiro es el mejor espejo en el que reflejarse porque "como jugadora es increíble". Irea, sin embargo, no oculta tampoco que se fija también en jugadoras como África Sempere, "porque me encanta la agilidad que tiene y su altura", o Sarah Valero, "por su fuerza". "Me gustaría ser una mezcla suya", anuncia.

Para Irea, su debut con el primer equipo es "una recompensa". "Si hacemos bien nuestro trabajo desde la base podemos llegar a lo más alto, pero claro, para eso hay que trabajar día a día", anuncia.

El sueño de Irea es "llegar a lo más alto". "Quizá nunca llegue a ser una 'Guerrera' pero yo creo que jugar en el Guardés o incluso en el Godoy sería increíble, aunque si puedo quedarme en mi casa, mejor", analiza con madurez pese a sus 17 años.

Yamila Melo ha crecido junto a sus compañeras en el equipo. "La primera en saber que me convocaban fue mi madre y cuando me lo dijo me quedé como en shock porque es una oportunidad impresionante. Poca gente tiene el lujo de subir con el primer equipo. Estaba muy ilusionada y me gustó mucho la experiencia", dice la lateral y pivote.

"Las juveniles nos hemos esforzado mucho y cuando nos dijeron que íbamos a tener la oportunidad de subir con el primer equipo pues piensas: "si de verdad me lo merezco, voy a luchar mucho por ello", india. "Ojalá en un futuro podamos presumir de ser canteranas como Estela Doiro y poder jugar ahí con tu equipo de toda la vida en la máxima categoría", anhela.

Gracias a su amigo Eladio, que juega en el Novás, se anotó en el Guardés cuando estaba en Primaria y ya va a cumplir su sexta temporada. Además de jugadora, también es una gran animadora del equipo. "Veo un equipo con un ataque impresionante, con los nuevos fichajes, la impresión que dan es que siempre se esfuerzan, siempre dan lo máximo. Además, destaca el buen rollo y el buen ambiente que se respira", analiza.

Por su parte, Claudia Martínez, que ayer cumplió 16 años, recibió con su convocatoria un regalo de cumpleaños anticipado. "No me esperaba que me convocaran. Había hecho ya la pretemporada con ellas y eso ya no nos lo creíamos, pero cuando nos dijo para jugar en Europa, eso ya fueron palabras mayores", confiesa la rosaleira.

Su pasión por el balonmano nació gracias a su tía. "Se hizo socia y me animó a ir a verlo. La entrenadora me vio jugando después del partido de las mayores y me animó a que me apuntara. Probé, me gustó y aquí sigo", rememora.

Estela Dorio es también un referente para ella porque "es una jugadora de casa y con mucha calidad y siempre que puede nos ayuda". Las Doiro del futuro se preparan para dar el salto.