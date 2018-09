La baja de Cabral obliga a replantear el once

La derrota en Girona abre la puerta a que Antonio Mohamed introduzca modificaciones en el sistema táctico y en el once que el Celta presentará el sábado ante al Valladolid (Balaídos, 16:15 horas). El entramado defensivo con tres centrales cometió en Montilivi errores similares a los del curso pasado, mientras que el centro del campo apenas generó fútbol ofensivo para abastecer de balones a Aspas y a Maxi Gómez, la tercera pareja más goleadora del pasado campeonato. No se descarta que la baja de Cabral por sanción (el club no recurrirá la segunda amarilla) anime al técnico argentino a prescindir de un zaguero para sumar un centrocampista creativo en una alineación que se mantuvo invariable en las tres últimas jornadas. Después de la derrota sufrida el lunes, posiblemente se planteen en A Madroa otras opciones en el estilo de juego y novedades en el once.

Aprovechando un arranque de Liga con el viento a favor, Mohamed se manejó con un grupo de dieciséis futbolistas. La otra tercera parte de la plantilla permaneció a la expectativa. Antes del parón liguero, seis jugadores sumaban la totalidad de los 270 minutos de competición. En Montilivi, tres de ellos, Cabral (expulsión), Júnior Alonso y Fran Beltrán (decisión técnica) no acabaron el partido.

Sin el zaguero argentino disponible para el sábado, Mohamed podría apostar por una defensa de cuatro, como prefirió el técnico para la segunda parte en Montilivi. Júnior se quedó en el vestuario y Roncaglia ocupó su lugar en el lateral izquierdo, reacomodándose Hugo Mallo en el derecho. Ante el Valladolid gana opciones David Juncà, uno de los fichajes del verano que no se ha estrenado con la celeste en LaLiga. Con el catalán en acción, Mohamed volvería a contar con suficientes piezas para seguir apostando por tres centrales (Roncaglia, Araújo y Júnior Alonso). En Montilivi, Juncà fue el descarte del técnico argentino, que viajó con diecinueve futbolistas.

En el banquillo de Girona se encontraba Okay Yokuslu, una de las principales apuestas del club para esta temporada y al que técnicos de la casa consideran como la incorporación más relevante de este mercado. El internacional turco, por el que el Celta abonó 6 millones de euros, no acaba de entrar en los planes de Mohamed, que apuesta por Beltrán como pivote defensivo. El joven madrileño, que lo había jugado todo desde que llegó a Vigo, fue sustituido en la segunda mitad en Montilivi.

Aparte de Okay, el técnico del Celta también ha de buscar acomodo a Mathias Jensen, que jugó dos partidos con la selección sub-21 danesa tras recuperarse de la lesión que le mantuvo de baja desde su fichaje por el equipo vigués. El centrocampista escandinavo no viajó a Girona. Mohamed aprovechó el exceso de piezas para darle descanso. Ante el Valladolid se le espera en la lista de convocados. En Girona, el Celta dejó fuera a dos futbolistas por los que desembolsó unos 11 millones de euros este verano. Capítulo aparte merece Emre Mor, que con 12,5 millones de euros se convirtió el curso pasado en el segundo fichaje más caro del club.

La direción deportiva confeccionó para este año una plantilla sin contemplar la posibilidad de que el Turco Mohamed jugase con una defensa de tres centrales y utilizase hasta cinco zagueros y dos pivotes defensivos en cada partido. Esta apuesta inicial del argentino ha originado una saturación de centrocampistas y de atacantes en la reserva. A ello se unió que varios descartes decidieron quedarse en Vigo, aunque no entren en los planes de Mohamed. En esa situación se encuentran Robert Mazan, Nemanja Radoja y Jozabed Sánchez. En una zona intermedia aparece Andrew Hjulsager. A los veinticuatro jugadores de la plantilla se une Dennis Eckert, delantero del filial, que ha aparecido en todas las convocatorias y ha disfrutado de minutos en tres de las cuatro citas de Liga.

"Puede haber cambios más adelante, ahora no", proclamaba Antonio Mohamed la semana pasada, con la euforia instalada en el ambiente por los siete puntos que sumaba el Celta en tres jornadas. La derrota de Girona obliga a la reflexión, a estudiar determinados planteamiento tácticos y, quizás, a mover algunas piezas en el once.