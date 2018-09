Surís: "El simple hecho de participar es un reto y acabar, un mérito"

Óscar Surís vive el Desafío Santander Islas Cíes desde dos perspectivas diferentes. Durante los meses previos lo hace en su condición de presidente de la Federación Gallega de Triatlón. Pero este fin de semana su cargo quedará momentáneamente a un lado para dar paso durante poco más de cuatro horas a su faceta de deportista ya que será uno de los más de cuatrocientos participantes el domingo en el triatlón de media distancia, la prueba reina de este evento.

Esa doble condición le permite juzgar como a pocos la evolución que ha vivido el Desafío Santander Islas Cíes en estos seis años. "Se ha visto una preocupación por parte de los organizadores por hacerlo mejor cada día. Ese esfuerzo de la mano de la Federación y de los jueces, que han ido puliendo el recorrido, ha provocado también una mayor implicación de la autoridad local. El alcalde acudió por primera vez el año pasado a la presentación y me imagino que este jueves se acercará de nuevo", afirma Surís, quien destaca que "se ha visto que no fue un furor de verano, una estrella fugaz, sino que se trata de un evento que se ha ido consolidando y que con cinco ediciones ya está consolidado. Ese afán por mejorar de los organizadores y esa mayor implicación de las autoridades son muy positivas para la prueba".

La cita del domingo, que será el punto álgido a un fin de semana de intensa actividad en O Vao con pruebas para los más pequeños el sábado y la Carrera Popular 7K también el domingo, será a la vez Campeonato Gallego de triatlón de media distancia. El presidente del ente autonómico revela que fue una decisión sencilla puesto que por un tema de fechas no había más candidaturas. Además, explica Surís que "las cinco ediciones anteriores eran un buen aval. No vamos a conceder una cita de esas características a un organizador sin experiencia. También está el soporte que supone contar con el respaldo del Banco Santander, que aporta a la prueba mayor visibilidad, estructura y también permite que el sábado se hagan otras actividades, convirtiendo el fin de semana en una fiesta del deporte".

El hecho de haber vivido desde dentro y en sus propias carnes el Desafío Santander Islas Cíes permite al dirigente tener una visión más completa de la prueba. "Es un plus que con el paso de las ediciones se haya ido mejorando la carrera a pie, que al principio iba por la autovía y la zona del Lagares. Ahora, al ir hasta Samil, vas corriendo todo el rato viendo el mar. La gente que no conoce la zona queda muy impresionada con lo bonitas que son las vistas", puntualiza.

Eso sí, a su juicio el Desafío Santander Islas Cíes cuenta con una importante ventaja respecto a otros triatlones de media distancia porque "lo que distingue a esta prueba de otras similares es la logística del tramo de bici porque hacer 90 kilómetros es complicado. Aquí lo hacemos por la autovía y contamos con la ventaja de poder ocuparla y cerrarla al tráfico durante cuatro horas para dar cuatro vueltas entre la rotonda de Canido y la de A Ramallosa. Es una gozada ir compitiendo en un segmento de perfil llano y viendo las Cíes y el mar. Por si fuera poco, la natación se hace en O Vao, que para mí es la playa más bonita de Vigo, y el recorrido a pie son tres vueltas hasta Samil llegando casi hasta la playa de la Fuente. Toda la gente coincide en sus felicitaciones por la prueba y el circuito".

A Óscar Surís le agrada también el planteamiento de los organizadores y su apuesta por convertir el evento en un fin de semana de deporte para toda la familia: "Es lo que más nos gusta porque se da proyección al deporte que es nuestra principal obligación".

Por eso, confía en que las condiciones meteorológicas acompañen en este VI Desafío Santander Islas Cíes. "Lo importante es que no llueva sobre todo por los niños el sábado para que las familias se acerquen. A mí el calor me gusta incluso para competir pero también sería bueno que el domingo no llueva porque puede generar más problemas de seguridad. Si está mojado el asfalto, hay más riesgo de caída. La previsión parece que va a ser buena", desea Surís, quien, evidentemente, no se moja a la hora de señalar a un posible favorito. "El simple hecho de participar es un reto y acabar es ya un mérito para todos los participantes", subraya.