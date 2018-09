Eusebio niega que recurriesen a la picaresca

Enormemente satisfecho por el triunfo, Eusebio Sacristán enfatizó "es una victoria muy importante. Son tres puntos que nos permiten seguir sumando, que es clave en este tramo de la temporada porque nos da mucha fuerza para el futuro", aseguró el entrenador del Girona, justo después de reconocer que en los últimos minutos del encuentro había sufrido "bastante" porque el Celta estaba muy cerca de su portería y "podía suceder cualquier cosa".

El técnico rojiblanco, que destacó que sus futbolistas estuvieron "muy acertados", reconoció que haber conseguido la primera victoria oficial del curso en Montilivi es un dato que les fortalece". También afirmó: "No podemos perder la perspectiva. Tenemos que seguir trabajando para ser un equipo más consistente".

Eusebio también se refirió a las palabras de Antonio Mohamed, que en la rueda de prensa posterior al encuentro insistió en queJavier Alberola Rojas no había añadido suficiente tiempo al término del segundo tiempo. "Nosotros hemos tratado de ganar el partido jugando al fútbol", remarcó el entrenador gerundense, que no dudó en deshacerse en elogios hacia el Celta: "Lo que han conseguido hasta ahora no ha sido casualidad, nos han puesto las cosas muy complicadas".