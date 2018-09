Un ciclista en reconversión

"Voy a intentar coger alguna fuga y ser protagonista, si puedo", afirma el vigués Samuel González, que correrá la Volta a Galicia con su nuevo equipo, el Guerciotti Kiwi Atlántico, con el que ha iniciado una reconversión hacia la carretera, tras sus prometedores inicios en el mountain bike y en el ciclocross. "No sé muy bien dónde está mi límite", asegura, así que tratará de aprovechar esta experiencia al máximo. "Creo que lo puedo hacer bien", dice agradecido por esta oportunidad.

Pocas veces en la vida las grandes oportunidades suelen llamar a la puerta, pero Samuel González no puede asegurar lo mismo. El ciclista vigués, especialista hasta ahora en ciclocross y mountain bike, se encuentra en pleno proceso de reconversión tras su reciente fichaje por el Guerciotti-Kiwi Atlántico, que en 2019 será equipo de categoría Continental UCI.

"Después de acabar la temporada de mountain bike me enteré que el equipo de Enrique Salgueiro sería profesional el año que viene", explica González. Precisamente, Salgueiro ya le había ofrecido correr con ellos el año anterior, pero "yo estaba más centrado en el ciclocross y le dije que no". Esta vez fue él el que se puso en contacto con la escuadra. "Viendo el proyecto del equipo y el futuro que se plantea con este salto a profesionales me pareció una buena oportunidad", reconoce.

"Querían que este año empezara ya a competir en carretera, y por eso disputaré la Volta a Galicia, para coger un poco más de hábito a la carretera", explica el ciclista, que apunta que se tomará la ronda gallega, que arranca el jueves en Verín, "como un aprendizaje y también como preparación para el ciclocross". Y es que hasta el año que viene compaginará ambas disciplinas. "Quiero competir en ambas modalidades, aunque quizá entrenando con un poco más de calma, aunque me gustaría llegar bien en enero, cuando se disputa el Campeonato de España aquí en Pontevedra", apunta.

Su cambio de escenario viene motivado por su afición a la carretera pese a que hasta ahora la montaña era su hábitat natural. "Siempre tuve ganas de probar y tener la oportunidad de hacerlo a nivel profesional es un punto más de motivación", reconoce. "Además, tanto en el monte como en el ciclocross hay falta de ayudas. Ahora sé que para el año, en ese sentido, el material lo voy a tener cubierto y que voy a tener un equipo detrás", dice ilusionado.

Samuel González asegura que hasta ahora "me estoy adaptando bien", pero es consciente de la magnitud de su reto. "Quizá la duda está en ver cómo aguanto una prueba de varios días, como la Volta a Galicia", comenta.

"Si estás bien en mountain bike y tienes un equipo que te apoya quizá no te planteas un cambio así, pero en el caso de gente como yo es una oportunidad que no se puede rechazar. Es mi último año sub 23 y quiero intentar un año en la carretera y ver cómo sale para ver si puedo aspirar a más o no", apunta. El año pasado, en la categoría élite, "será más difícil".

Así que este año se centrará en cuerpo y alma en la bicicleta. "La idea es hacerlo bien y ver hasta dónde puedo llegar, pero sin marcarme un objetivo fijo porque tampoco sé muy bien donde está mi límite. Yo creo que lo puedo hacer bien", dice con confianza.

En ese sentido, celebra que su nuevo equipo haya dado el importante salto a la categoría Continental UCI. "Me siento afortunado porque es difícil conseguir esta oportunidad, sobre todo para un corredor como yo, que vengo del monte y le estoy muy agradecido a Enrique Salgueiro por haberme dado esta oportunidad", indica.

Samuel González asegura que la suya es una decisión muy meditada. "He sopesado los pros y los contras y me lo tomo sin presión, más bien como una motivación", afirma, al tiempo que no se atreve todavía a definir sus cualidades sobre el asfalto. "Yo creo que es algo que aún está por definir. No creo que vaya a ser un escalador de puertos muy duros porque soy más un corredor de fuerza, pero en un terreno intermedio de media montaña y subidas tendidas me defiendo bien. Mi cuerpo ahora tampoco está habituado a la carretera y lo que me han dicho es que con el paso de los kilómetros y las carreras mi cuerpo se irá transformando. Está claro que el monte te da muchas cosas como técnica o fuerza, pero los kilómetros en carretera te afinan luego y te van cambiando".