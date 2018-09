Zancadas de oro en Málaga

La prueba de medio maratón en el Mundial Máster disputado en Málaga ha permitido a los atletas gallegos brillar con luz propia. El vigués Elías Domínguez, residente en Campañó, y Rafael Fuentes, de Poio, lograron el oro por equipos en M45, en una prueba en la que Domínguez fue segundo. Además, Rubén Pereira, séptimo en M40, puntuó para que el equipo nacional acabara primero. Finalmente, Rubén Diz fue plata en M35.

Una legión de gallegos ha conquistado Málaga, sede del Mundial Máster, que ayer vivió un auténtico baño de oro para los fondistas de la comunidad. El vigués afincado en Campañó Elías Domínguez finalizaba en la segunda posición de la categoría M45, con un crono de 1.13:07. Su vecino Rafael Fuentes, de Poio, lograba la cuarta plaza (1.13:40) y puntuaba para que el equipo nacional se subiera al primer cajón del podio por equipos.

Al mismo tiempo, el también vigués Rubén Pereira firmaba una gran actuación en M40 (1.13:58), donde con su séptima posición contribuiría también a que España se anotara el título por equipos en su franja de edad.

Pero la representación de gallegos en el medio maratón no se queda ahí, ya que también resultó destacada la actuación del ourensano Rubén Diz, segundo en M35 (1.10:49) y oro por equipos; o el de Soledad Castro, que fue quinta en W50 (1.33:46).

"Estoy muy contento y muy satisfecho con el segundo puesto porque, además, también fuimos primeros por equipos en nuestra categoría", celebra Elías Domínguez, que relata que "la carrera se hizo dura porque hizo bastante calor y había mucha humedad, por lo que la marca se resintió mucho".

El vigués indica que "el atleta portugués, que fue el que quedó primero (Davide Figueiredo) se fue en solitario en el kilómetro 6, y ya fue difícil cogerlo. Luego, ya fui controlando al tercero para que no se me acercara demasiado", explica. "Estoy muy satisfecho de haber acabado finalmente segundo", afirma.

"Traté de tirar lo máximo posible primero para que el portugués no me quitara mucha distancia y luego para evitar que el corredor que venia por detrás pudiera alcanzarme", apunta el atleta afincado en Campañó desde 2006. Su vecino Rafa Fuentes venía cuarto, "e incluso hubo algún momento en el que estuvo tercero", apunta Domínguez, "pero el atleta que venía cuarto por detrás le superó".

Así que no hubo opción a la hora de plantear estrategia alguna. "No sabíamos qué rivales nos íbamos a encontrar. Yo salí ya con el primer grupo porque mi intención era luchar por el primer puesto, aunque al final no fue posible. Rafa Fuentes salió con un segundo grupo y durante toda la carrera ya rodamos separados", indica.

Domínguez explica que "en principio la intención era luchar por el podio, pero estoy muy contento con la medalla de plata, porque fue bastante difícil por las circunstancias de la carrera (calor y humedad)".

Para Elías Domínguez era la primera vez que disputaba un Mundial Máster, aunque sí que ya había disputado el Europeo y "fue una experiencia bonita competir con gente de tu categoría, de tu edad, con atletas de todo el mundo".

Para Elías Domínguez esta medalla es "la recompensa a los meses previos de trabajo en los entrenamientos". La cercanía del evento les animó a preparar la cita con más ganas si cabe. "Era un Mundial cerca y nos decidimos a prepararlo, aunque fue complicado a la hora de compaginarlo con el trabajo. Al ser en Málaga y coincidir la competición en fin de semana vimos que era una oportunidad buena para participar e intentar hacerlo lo mejor posible", relata.

Tanto Pereira como Fuentes entrenan con Carlos Landín, que también se encarga de la planificación de Elías Domínguez, "por lo que la preparación era muy similar e incluso hicimos coincidir algunos entrenamientos. Los tres llegamos bien y sin lesiones, y logramos llegar bien para competir con salud para luchar por el objetivo".

El céltico Nacho Fernández, oro en martillo, la valdeorresa Eva Arias, o Esther Pedrosa en campo a través, son otros de los nombres que han brillado con luz propia en este Mundial de categoría Máster.