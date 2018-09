Adrián Lago: "Ya sabemos que va a tocar sufrir"

Miembro del Vigo R.C. durante 30 de sus 38 años de vida, la derrota mitiga la ilusión del debut de Adrián Lago como entrenador sénior. El vigués dibuja el equilibrio entre la crítica y la esperanza en su análisis.

"Ellos no son cojos ni mancos. Su gente de fuera sabe jugar y la gente de casa acompañó", afirma del Ourense. "Cuando se rompió el partido, ellos jugaron bien con espacios. Hay buenas pinceladas por nuestra parte, buenos mimbres para seguir trabajando. Vendrán los resultados deportivos", augura.

A su juicio, algunos pecados están claros: "Cometemos errores no forzados. Ellos son inteligentes. Si les damos la oportunidad, nos hacen puntos. Es una cosa que debemos trabajar, lo habíamos previsto pero es un hábito de temporadas anteriores que tenemos que corregir. Si estás dentro de su 22 y no te vas con puntos, y encima le regalas el balón, ellos cogen confianza, devuelven la pelota y te vas hacia atrás. La clave está en no cometer tantos errores y aprovechar nuestras oportunidades. No lo hicimos hoy. Veremos de cara a próximos partidos". Y abunda: "Hubo cosas buenas en ataque, pinceladas de un juego más vertical y continuo. En defensa tenemos que mejorar, sobre todo en el primer contacto".

No se escuda en la ausencia de Brizuela. "No hay que buscar excusas. La plantilla será amplia. Tendremos bajas durante toda la temporada. No es razón para no seguir trabajando y que todos rememos hacia delante. Todos los jugadores, del uno al treinta, deben saber a qué jugamos y cómo lo hacemos", exige y asume: "Ya sabemos que va a tocar sufrir. Hay que ir cogiendo el hábito poco a poco. El coste físico va a ser muy alto. La gente ya sale tocada del primer partido. A ver cómo la recuperamos para visitar al Bera Bera. Va a ser el sino de la temporada".