David Monreal: "Tenemos que tener los pies en la tierra"

David Monreal, entrenador del Kaleido Universidade de Vigo entre 2010 y 2014, obtuvo su primera victoria como visitante en el tercer viaje a As Lagoas. Aunque feliz, se contiene. "El resultado es muy engañoso. El partido se ha roto al final. Pero las cosas que hacía Vigo las estaba haciendo bien", elogia. "Sus 'pick and go' y sus 'mauls' nos han puesto en muchas dificultades. Y el mayor problema que hemos tenido nosotros ha sido de indisciplina, con tres tarjetas amarillas y demasiados golpes de castigo innnecesarios. Eso le estaba dando más vida a Vigo. Por lo demás, contento. Es la primera semana que hemos podido entrenar en bloque. A partir de ahora tenemos que empezar a construir y mejorar".

Monreal advierte contra la tentación de la euforia: "Tenemos que tener los pies en la tierra. Dentro de una semana viene a casa Getxo, que es un claro candidato a volver a División de Honor. Y luego el Bera Bera. Son equipos que deben marcar las diferencias. Debemos ser humildes. Está bien que estemos contentos pero hemos cometido errores que nos pueden causar problemas en partidos más comprometidos".