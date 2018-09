El Matamá, víctima de un Racing más efectivo

Un lance del encuentro. // C. G.

El Matamá comenzó la temporada en casa con una contundente derrota frente a un efectivo Racing de Santander, que convirtió en gol casi cada llegada.

Los primeros 20 minutos, hasta el primer gol del Racing, era el Matamá el que tenía encerrado al Racing en su campo, aunque las locales no conseguían generar ocasiones. Pero tenían muy controlado al rival, con recuperaciónes rápidas, para evitar peligrosas contras. El Racing llegaba a Vigo además como líder, tras la goleada de la primera jornada contra el Victoria (6-0).

Y la efectividad del primer choque volvió a demostrarse en Penedo Da Moo. Las visitantes aún no se habían acercado a la portería viguesa, cuando Pinxis logró adelantar a su equipo (0-1, min. 23). Las chicas de Edu González no bajaron los brazos, pero fue el Racing el que volvió a marcar (0-2, min. 38).

Las cántabras lo tenían muy claro: robar y salir a la contra con su trío atacante . Y así llegó el tercero, otra vez obra de Pinxis, con un disparo desde fuera del area. Y ya no hubo más.