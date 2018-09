Margen de confianza para Jorge Otero

El Rápido de Bouzas continúa sin levantar cabeza. Ayer sumó la cuarta derrota de la temporada, ante un rival que jugó prácticamente una hora con un hombre menos tras la expulsión de Morante a la media hora de juego.

Tras la conclusión del encuentro de ayer tarde, la directiva del conjunto aurinegro se reunió para analizar la situación y estudiar las posibles medidas a tomar. A pesar de la complicada situación se impuso la cordura y se decidió ratificar la confianza en el entrenador, con quien se reunirán en el día de hoy para que dé sus explicaciones y entre todos se fijen plazos para tratar de revertir la situación.

El problema es que el futuro es complicado, ya que el próximo domingo viajarán al campo de Barreiro para visitar al Celta B y, una semana más tarde, recibirán en el Baltasar Pujales al Fuenlabrada. De momento la salvación está a cuatro puntos, pero el problema es que el equipo no ha logrado ni uno, y que ha encajado nueve goles y todavía no ha marcado.

El partido de ayer en el Baltasar Pujales tuvo un punto de inflexión a la media hora de juego, cuando el Internacional de Madrid se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Morante tras una fuerte entrada por detrás sobre Carlos Pereira.

Se abría el cielo para el equipo boucense, pero la realidad fue totalmente diferente y, sobre todo, cruel.

No fue un buen partido. Los madrileños llegaron a Bouzas con la lección bien aprendida y se limitaron a frenar las acometidas de los aurinegros. El balón circulaba por el centro del campo sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de controlarlo. Esta circunstancia provocó que ninguno de los dos porteros tuviera un excesivo trabajo entre el aburrimiento generalizado de los aficionados, que no disfrutaron del partido. Era un encuentro encaminado hacia el empate sin goles, ya que uno no quería y el otro no podía.

Sin embargo la expulsión del jugador del Internacional de Madrid abrió un escenario completamente diferente, sobre todo para los jugadores del Rápido de Bouzas.

Los boucenses se estiraron para llevar un poco más de peligro sobre la meta rival, pero los madrileños aguantaron el empuje y lograron llegar al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con el empate inicial.

Tras el paso por el vestuario, el técnico madrileño movió ficha buscando un perfil de jugador que fuera efectivo en las jugadas a balón parado. Ahí apareció Álvaro Herrero, que en la primera que tuvo obligó a Brais a estirarse para evitar el tanto.

Pero a los veinte minutos llegó el jarro de agua fría para los jugadores y seguidores locales. Córner sacado por Herrero y cabezazo del mediocentro al segundo palo, al que Brais no consigue llegar.

El Rápido seguía volcado sobre la portería madrileña, y pocos minutos después el guardameta del Internacional evitó una clara ocasión de gol de lo jugadores locales. Era un momento clave del partido, pues instantes antes Pablo Carnero perdonó el tanto de la igualada a portería vacía.

Con un Rápido de Bouzas volcado sobre la portería madrileña, el Internacional dispuso de una nueva oportunidad para sentenciar de forma definitiva el partido con una contra, que no lograron aprovechar.

Al final, nueva derrota de un Rápido de Bouzas que no es capaz de salir del pozo de la clasificación, en un grupo que semana a semana se está demostrando que es el más fuerte de los cuatro, y en donde lograr los tres puntos es una tarea muy complicada.