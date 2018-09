El Brigantia Tierra Trágame, sin rival

El III Raid do Condado-Marqués de Vizhoja, puntuable para el Campeonato de España de Raids de Aventura, se disputó este fin de semana en los concellos de A Cañiza, As Neves, Salvaterra de Miño y Arbo.

Este año el III Raid do Condado-Marqués de Vizhoja contaba con un recorrido de 150 kilómetros, a realizar en un máximo de 20 horas dividido en 2 etapas y 10 secciones.

La puesta de largo tuvo lugar el viernes, con la entrega de dorsales en el Concello de A Cañiza y el posterior briefing en el

mismo lugar.

Por todos estos parajes de ensueño y desniveles imposibles tanto positivos como negativos es por donde los raiders discurrieron estas dos

etapas.

El III Raid do Condado -Marqués de Vizhoja, se inició el sábado a las 9:00 en la Plaza del Concelo de A Cañiza para a lo largo de 7 secciones pasar por As Neves y terminar en Salvaterra de Miño, donde se encontraba la meta de la primera etapa. Durante este día los corredores tuvieron que demostrar su habilidad y valía orientándose siempre con un mapa y una brújula, realizando recorridos en Btt, trekking, descenso de río, natación, kayak, rappel€ y una prueba especial que consistió en la plantación de un árbol por parte de cada equipo en un monte de As Neves, una zona muy afectada por los terribles incendios del año pasado y que pretende ser un pequeño granito de arena a la recuperación forestal de la zona a través del lema de esta prueba deportiva: 1 RAID – 1 RAÍZ.

Ya el domingo, los participantes tomaron la salida de la segunda etapa a la misma hora que en la etapa anterior; a las 09:00 horas pero desde la

Plaza de Concello de Arbo para en tres secciones desplazarse hasta Cequeliños, donde estaba esperando la meta con hora de fin de

carrera a las 13:00 en el Pazo la Moreira de Bodegas Marqués de Vizhoja.

Tomaron la salida 68 equipos, venidos de diferentes puntos de toda España, desde Sevilla al País Vasco, así como una amplia representación

de corredores extremeños. Fue un Raid muy igualado para la categoría de Aventura Mixto y Aventura Masculino donde hasta el último momento no se veía un claro vencedor.

En la categoría Élite el equipo Brigantia Tierra Trágame no tuvo rival una vez más y desde el principio hasta el final se mantuvo en cabeza de

carrera sin dar opciones a sus competidores.

Finalmente, el podio fue el siguiente:

CAMPEONATO DE ESPAÑA:

ÉLITE

1º Brigantia Tierra Trágame

2º Endurance Vk Bikes

3º Randobike-Imperdible

AVENTURA MIXTO

1º ARCADIA O PASATEMPO

2º MONTAÑA FERROL XABARÍNS

3º TIERRA TRÁGAME RAIDS

"CATEGORÍAS NO PUNTUABLES PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA"

AVENTURA MASCULINO

1º Gallaecia Trileuco

2º Imperdible

3º Itaca Masculino Dos

AVENTURA FEMEMINO

1º Itaca Femenino

2º Itaca Femenino Dos

PROMOCIÓN LARGA

1º ACD SANOMEDIO

2º AROMON MISFITS

3º GALLAECIA RAI

PROMOCIÓN CORTA:

1º AMAZON PRIME

2º LAMPREBIKE

3º GALLAECIA FOIGRASS