Luz en el camino

Una acción del Seis do Nadal-Celta. // R. Grobas

Padres haciendo fotos de equipo, que bien podrían valer como imagen oficial de temporada, emoción, alguna magulladura porque la competición es así de dura, como el suelo de Praza do Rei, y todos los equipos se esforzaban por ganar, y 140 niños disfrutando durante cuatro horas de un torneo de minibásquet alevín que cada año tiene más nivel. Nadie regala nada.

Fue una mañana amenazada por la niebla de la ría que no impidió un buen desarrollo de la competición. No deja de ser curioso. Horas después, en la charla coloquio de entrenadores, Pepe Laso apuntaba que hacían falta entrenadores formadores, que se diferencian claramente del técnico de élite, del "catedrático". Pues en Praza do Rei se encontraron Juan Rodríguez Larrán, Larry, y Darío Méndez, que dirigieron tiempo atrás equipos referenciales de Vigo y O Porriño y que desde hace años imparten sus conocimientos en la base, uno en la villa porriñesa, otro en la ciudad fronteriza.

Porque en el torneo de minibásquet se citaron muchas caras conocidas del baloncesto local. Desde Sergio González (Seis do Nadal) y Suso Cobián pasando por el presidente del Novobasket Vigo, Carlos Ferro, o un histórico como Augusto de la Concepción.

El torneo se lo adjudicaron Salesianos (féminas) y C.B. Tui (categoría masculina) y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo entrega de una camiseta conmemorativa a cada uno de los participantes.

Antes, en la recepción oficial al Morabanc Andorra en Alcaldía, Caballero recibió una camiseta oficial del equipo andorrano de manos de su director deportivo, Francesc Solana, y a su vez les regaló un libro sobre Cíes, que promocionó ante la expedición ACB, y una pintura de Urbano Lugrís. En su discurso, el regidor mantuvo lo que viene anunciando desde hace tiempo: "Vigo tendrá ACB".

El director deportivo del Morabanc bromeó con el tema más repetido durante los últimos días en la ciudad, la iluminación navideña. El discurso del alcalde anunciando que la decoración viguesa superaría a la de las principales ciudades del planeta se ha hecho viral en las redes sociales, además de ser comentado por Andreu Buenafuente en uno de sus monólogos o en programas nacionales como el de Ana Rosa. Francesc Solana le pidió a Caballero "que nos ilumine en el camino de la temporada". La broma se completó después cuando Abel Caballero se hizo una fotografía con el jugador brasileño Rafa Luz, ex de Obradoiro, a quien el regidor vigués le reveló que él había vivido en Santiago cuando ejecía de catedrático.

Otro de los actos del día fue la charla-coloquio sobre el pasado, presente y futuro del baloncesto, tanto de élite como de formación, que dieron Pepe Laso, Ibón Navarro y Moncho López en el NH Palacio de Vigo, donde además el barista Marcos González, campeón de España, ofreció una degustación de café de Delikia.