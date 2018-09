Torneo alevín y coloquio con los técnicos

A partir de las 10.00 horas se celebra en Praza do Rei una nueva edición del torneo de categoría alevín. Equipos femeninos: Seis do Nadal, Salesianos Vigo, Porriño baloncesto base, Celta Baloncesto, Club Baloncesto Peixefresco Marín y Defensores do Morrazo. Equipos masculinos: Novobasket Vigo, Porriño baloncesto base, Seis do Nadal, Salesianos Vigo, CB Tui y Club Baloncesto Peixefresco Marín. La plantilla del Andorra visitará a los niños y será recibida por el alcalde a las 13.15. A las 16.00 se celebrará una charla-coloquio en el Hotel NH Palacio de Vigo sobre el tema "conflictos y horizontes del baloncesto", con la participación de Pepe Laso, Ibón Navarro y Moncho López. Entrada gratuita hasta completar el aforo (alrededor de 50 asientos). Delikia ofrecerá una degustación de productos.