"No sé qué porcentaje tengo de ganar la Vuelta porque queda una etapa muy difícil y todo se puede ir al garete, aún hay que permanecer concentrado y hacer las cosas lo mejor posible. No hay motivos para celebrar nada", destacó el líder. Yates explicó el momento de su ataque letal a 10 kilómetros de meta y resaltó la labor de sus compañeros. "Me sentía muy bien cuando ataqué. El equipo hizo un trabajo fantástico otra vez. Haig hizo un buen trabajo para prepararme antes de que me fuera, y Adam siempre estaba detrás por si volvía, así hicimos un trabajo fantástico, pero estamos pensando ya en la etapa de mañana".