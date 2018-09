Canastas en la Praza do Rei por Quino Salvo

La Praza do Rei, frente al Concello de Vigo, se convirtió esta mañana en una pista de baloncesto en la que compitió lo mejor de la cantera del área metropolitana. Desde las 10.00 horas de este sábado se celebró ante el consistorio olívico una nueva edición del torneo de categoría alevín. Equipos femeninos: Seis do Nadal, Salesianos Vigo, Porriño baloncesto base, Celta Baloncesto, Club Baloncesto Peixefresco Marín y Defensores do Morrazo. Equipos masculinos: Novobasket Vigo, Porriño baloncesto base, Seis do Nadal, Salesianos Vigo, CB Tui y Club Baloncesto Peixefresco Marín.

La plantilla del Morabanc Andorra visitaron a los niños y antes de ser recibidos por el alcalde a las 13.15 horas. Por la tarde se celebró una charla-coloquio en el Hotel NH Palacio de Vigo sobre el tema "conflictos y horizontes del baloncesto", con la participación de Pepe Laso, Ibón Navarro y Moncho López.

Todos estos actos como aperitivo del plato fuerte, el III Memorial Quino Salvo que enfrentará en As Travesas al Morabanc Andorra contra el Oporto.