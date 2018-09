Antonio Serrat, octavo en la categoría sub 23

Antonio Serrat (Tri-Pentas Terras de Lugo) logró la octava posición en la categoría sub 23 masculina de los Campeonatos del Mundo de triatlón, que se están celebrando en Gold Coast (Australia). El gallego fue el mejor español.

La clave estuvo en la natación. Serrat sabía que era importante salir con el grupo cabecero en la primera transición, pero los líderes se le escaparon un tanto. "En la primera vuelta de la natación no estuve excesivamente bien", admite el vigués. "Así que en la segunda vuelta tuve que remontar y salí a cola del primer grupo. Sabía que tenía que realizar una primera vuelta en bici a muerte para alcanzarlos. Pero no tuve la suficiente fuerza y al final se me escaparon".

Por delante de Serrat circulaba un grupo de doce hombres, con Tayler Reid y Samuel Dickinson entre ellos. Serrat quedó definitivamente integrado en el segundo grupo, en el que trabajó mucho para intentar recordar diferencias sobre los escapados. En la segunda transición perdía un minuto y medio con respecto a los líderes.

En la carrera a pie se esforzó al máximo. Pero en los últimos cuatro kilómetros pagó el cansancio para ser octavo en meta con un tiempo de 1:45:32. Ganó el neozelandés Tayler Reid (1:44:08), completando el podio Samuel Dickinson (1:44:20) y el húngaro Bence Bicsák (01:44:31.

En la prueba femenina, Sara Guerrero (Náutico de Narón) no pudo acabar la prueba al ser doblada en la última vuelta de ciclismo.