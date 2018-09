Los bonos para presenciar la eliminatoria de la competición europea llevan a la venta desde el pasado martes en la oficina de A Sangriña. Los socios podrán retirar su bono para la modalidad adulto y sub 20 por 10 euros, mientras que los no socios deberán pagar 15 euros. Tanto socios como no socios menores de 13 años tendrán entrada gratuita (se requerirá el DNI a la hora de comprar los bonos y en la entrada del pabellón).