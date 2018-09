Cristóbal Dios, a por el triplete

En el listado de casi 400 triatletas que ya han confirmado su presencia en el Desafío Santander Islas Cíes figura el estradense Cristóbal Dios, vencedor de las dos últimas ediciones y que buscará el próximo domingo 23 de septiembre completar su particular "triplete".

Quien no podrá estar este año en O Vao será la toledana María Ortega, que tendrá que conformarse por el momento con dejar en tres su número de triunfos consecutivos en el Desafío Santander Islas Cíes. "Me da muchísima pena. Pensé que se iba a celebrar el último fin de semana de septiembre y tengo un compromiso para esas fechas al que no puedo faltar", comentaba la propia María Ortega. "Es una lástima porque estoy en un buen momento de forma. Me habría gustado ir para intentar incrementar ese registro de victorias seguidas y ver hasta dónde podía llegar", explica la tricampeona del Desafío Santander Islas Cíes, quien ya piensa en el futuro. "Así también tiene más emoción para el año que viene tratar de volver a ganar".