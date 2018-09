La Federación Italiana retira la licencia Fenati, que habla de retirada

El Tribunal de la Federación Italiana de Motociclismo (FIM) retiró ayer la licencia de piloto a Romano Fenati, después de que éste accionara el freno delantero de la moto de un rival en el intento de ralentizarlo en el último GP de San Marino de Moto2. El tribunal pidió tener una audiencia este viernes con Fenati.

En una entrevista publicada por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", el piloto italiano se mostró dolido por su acción y no excluyó abandonar el motociclismo. "No sé (si mi carrera se acabó), hoy podría decir una cosa y mañana podría tener otra opinión. Ahora solo quiero esperar que pase un poco de tiempo. Podría ser yo quien ya no tiene ganas de volver a competir", aseguró.

El piloto de Ascoli Piceno definió su gesto como una "tontería" y lamentó no haber aguantado "las provocaciones" de su rival, Stefano Manzi. "He perdido la calma, tenía muchísima adrenalina e hice una tontería después de varias provocaciones. No se puede decir que quisiera hacerle daño (a Manzi), con mi gesto quería decirle 'para, si quiero yo también te tiro al suelo'", afirmó.

Su acción fue provocada por dos golpes recibidos anteriormente por Manzi. Sin embargo, el ya expiloto del equipo Marinelli Snipers consideró que su gesto "ha sido mucho más grave" que el de Manzi y que "hay que pagar por los errores".