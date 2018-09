"Reconozco mi error con Iago Aspas"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, reconoció ayer su "error" al no llamar en su primera convocatoria a Iago Aspas, que se incorporó al grupo después por la lesión de Diego Costa, y aseguró que está "abierto" a que los jugadores le sigan "sorprendiendo", además de afirmar que tanto Luka Modric como Ivan Rakitic, jugadores clave de la Croacia a la que se enfrentan hoy en la Liga de las Naciones (Martínez Valero, 20:45 horas, La 1), se merecen "cualquier tipo de premio", pero que el mejor del mundo continúa siendo Messi.

"Uno se hace una idea de lo que espera ver y luego los entrenamientos le demuestran que hay otra muy diferente. En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer mi error [con Aspas] y lo intento arreglar. Le he visto esta semana entrenando con muy buena actitud y he pensado que era un partido perfecto para él, y jugó muy bien. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre, porque el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

Sin embargo, el delantero del Celta cuenta con pocas opciones, a priori, de repetir como titular en el duelo ante Croacia. Como es habitual en su trayectoria como técnico, el asturiano no desveló sus planes sobre el once que opondrá ante los vigentes subcampeones del mundo: "Si repasáis mi día a día podréis tener pistas de lo que hago. No voy a dar pistas. Jugamos con menos descanso y espero que hagamos un gran partido".

A pesar del poco descanso entre los dos partidos de la nueva competición de la UEFA, Luis Enrique Martínez espera que la selección no acuse fatiga: "Sigo la misma línea de los equipos en los que he estado. No he dicho que estén los jugadores cansados. Los veo muy bien la verdad", comentó en referencia al desgaste físico por el intenso duelo que la Roja disputó el sábado en Wembley ante Inglaterra, semifinalista en Rusia.

El ex entrenador de Celta, Roma y Barcelona valora al rival de mañana, finalista en la Copa del Mundo de Rusia y de su jugador más destacado, el madrisita Modric: "Sí que esperaba su buen Mundial. Tiene jugadores de alto nivel. Los puntos fuertes es que defienden y atacan como equipo. Jugadores muy sacrificados. Defienden muy bien tras pérdida. Si hablo de Croacia hablaría de Modric y de Rajkitic. Si tengo que hablar del mejor del mundo, ese es Leo Messi".

La selección española afronta su segundo partido de la Liga de Naciones de la UEFA, un nuevo examen exigente por la visita de una Croacia que hace dos meses fue subcampeona del mundo en Rusia y que probará si la imagen dada en Wembley por los de Luis Enrique Martínez tiene continuidad y mejoría. España estrenó la nueva etapa con el técnico asturiano en el banquillo con buenas sensaciones y victoria en un escenario de prestigios y ante un rival que, como el combinado croata, venía de firmar una óptima Copa del Mundo. La triple campeona de Europa, pese a los agobios finales, recuperó parte del nivel perdido en la cita rusa y sacó una valiosa y esperanzadora victoria por 1-2. Ahora toca refrendar en Elche ese alentador estreno de Luis Enrique Martínez en Londres.