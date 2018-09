El Marinelli despide a Romano Fenati

El Marinelli Snipers Team anunció la rescisión de su contrato con el piloto italiano Romano Fenati, protagonista el domingo en la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino de una fea acción sobre su compatriota Stefano Manzi , sólo unas horas antes de que MV Agusta y el Forward Racing Team anunciasen también la rescisión del acuerdo que tenían para 2019.

Fenati fue sancionado con dos carreras de suspensión después de tomarse la justicia por su mano con Manzi, el cual había provocado con una acción que ambos se saliesen momentáneamente de la pista. El de Ascoli tocó el semimanillar de la moto de su compatriota, accionando su freno en la recta de meta con el objetivo de aminorar su marcha y poniendo la integridad de ambos en peligro. "Ahora podemos comunicar que el Marinelli Snipers Team rescindirá el contrato con Romano Fenati por su conducta antideportiva, peligrosa y perjudicial para la imagen de todos", señaló el equipo en una nota.

La formación lamentó que su piloto cometiese un "acto irresponsable con el que puso en peligro la vida de otro piloto". "No se puede pedir disculpas de ninguna manera. El piloto no participará en más carreras con el equipo Marinelli ", aseveró. "El equipo, y todos los otros patrocinadores y las personas que siempre lo apoyaron, se disculpan con todos los aficionados del Campeonato Mundial", sentenció.

Horas después del anuncio del Marinelli Snipers Team, tanto MV Agusta como Forward Racing Team, con los que el piloto de Ascoli había llegado a un acuerdo para correr en 2019, anunciaron que rescindían el mismo. "MV Agusta no estará representado por Fenati en 2019, el año que verá el regreso de la fábrica de Varese al más alto nivel de las carreras de motociclismo y al Mundial de Moto2. El acuerdo entre MV Agusta Reparto Corse Forward Racing Team y Romano Fenati ha sido cancelado", informó.

Romano Fenati, mientras tanto, se disculpó ayer por su conducta antideportiva. ""Me disculpo con todo el mundo del deporte. Esta mañana, con la mente despejada, desearía que todo hubiera sido una pesadilla. Creo y pienso en esos momentos, hice un gesto vergonzoso, No fui un hombre. Un hombre terminaría la carrera y luego iría a Dirección de Carrera para tratar de obtener justicia por lo sucedido. No debería haber reaccionado a las provocaciones. Las críticas son correctas y entiendo el resentimiento hacia mí", dijo