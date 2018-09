Gigantes inesperados

"Quino marcó una época". Y así debe ser porque lo afirma Juan Domingo de la Cruz Fermanelli, el argentino nacionalizado español que aportó agresividad a aquella selección española que conquistó el corazón del país en Los Ángeles 84. De la Cruz compartió con Quino Salvo la condición de especialista defensivo y también una filosofía vital que los amigó desde que coincidieron en el Fórum. El memorial dedicado al vigués (Oporto-Andorra) se celebra el sábado en As Travesas.

"Nenos, hay que matarlos a hostias", arengaba siempre Quino Salvo a sus compañeros con aquel extraño acento suyo, más vasco que gallego de puro énfasis. Lo recuerda Juan Domingo de la Cruz, mito viviente del baloncesto español, que cohabitó con Quinto en el vestuario del Fórum Valladolid entre 1987 y 1989. "Amigos más que compañeros", define, con "mucho feeling" dentro y fuera de las canchas, gemelos más allá de lo previsible. Aquel bonaerense delgaducho nacido en 1954 y aquel fornido vigués, de 1958, fueron seguramente los mejores especialistas defensivos de su generación pese al trampantojo de sus cuerpos. También amaron la vida con igual intensidad.

El Fórum los reunió después de trayectorias bien distintas. El nacionalizado Lagarto, apodado así por haberse pasado toda una concentración con la selección española tomando el sol en la terraza del hotel, fue fichado en 1987. Había conquistado tres Ligas, siete Copas del Rey, dos Recopas y una Copa Korac con el Barcelona, además de la plata en los Juegos de Los Ángeles 84 y el Europeo de Nantes 83.

"En los equipos fichaban gente grande, americanos, siempre interiores. Yo debía luchar contra ellos. Además tenía en el Barcelona a dos aleros que absorbían el sesenta por ciento de los puntos, Chicho y Epi. Me tuve que especializar, convirtiéndome en un gran defensor. De lo contrario, hubiera sido difícil hacerme un sitio", explica.

De la Cruz, un junco fibroso, astuto y febril, cabalgando sobre Tachenko o cerrándole un rebote a Sabonis, es una imagen icónica de aquella primera época dorada del baloncesto español; padres de la selección actual. No elude la comparación: "En esta generación de oro salieron jugadores de nivel más alto que el nuestro. Nosotros no teníamos dos o tres jugadores de 2.15 como ahora. Nuestro pívot más grande era Fernandito Romay con 2.12. Yo era un 2.05 pelado con 90 kilos; Andrés Jiménez, un 2.05 pelado con 94 kilos; Fernando Martín, un 2.04 cortito... En calidad, no cambio los bases y aleros que teníamos en esa época por los actuales. La diferencia estaba en los pívots".

Quino, que llegó en 1985 a Pucela tras hacerse un nombre en Zaragoza y Lliria, topó precisamente con esa camada de exteriores deliciosos: Epi, Sibilio, Indio Díaz, Iturriaga, Margall, Beirán... Al olívico no solo le cerraron el acceso a la selección -se quedó en la convocatoria previa para Seúl 88-. En apariencia rechoncho pero en realidad geológico, tuvo que esculpirse para combatirlos y en ese empeño terco "marcó una época. Es un jugador muy importante en la historia del baloncesto español, no cabe ninguna duda. Todo el mundo lo reconoce", sostiene De la Cruz. "El suyo no era el típico físico de un jugador de basket. Pero enfrentarse contra él era tela marinera. Yo sé cómo entrenaba. Tenía una fuerza, una genética...".

Y aunque, acota el Lagarto, "Quino también poseía anotación, era difícil de parar en penetración y tenía su tirito", pronto se caracterizó por marcar siempre a la estrella rival, prácticamente del base al ala-pívot. "Estando yo en el Barcelona, recuerdo que Epi se ponía malo cada que le tocaba jugar contra Quino".

Sus dos temporadas juntos en el vestuario del Pisuerga le resultan a De la Cruz inolvidables. "Tuvimos un primer año muy bueno, con Mario Pesquera, aunque de más a menos. Con Pesquera las rotaciones no existían. Jugué los cuarenta minutos de trece o catorce partidos consecutivos y me acabé rompiendo. El segundo año, con Pepe Laso, fue más complicado, con mucho cambio de americano. Pero éramos un equipo terrible con Quino, Young, Philips, yo... Guerreros, guerreros. Aburríamos a un muerto".

Más allá de la cancha el argentino y el gallego se descubrieron espíritus afines. Jamás perdieron la conexión, aunque Salvo se hiciese entrenador tras la retirada y De la Fuente, director deportivo del Inca en Mallorca. Una experiencia amarga. "Me estafaron", se lamenta. Hoy vive en Costa Rica, donde regenta una empresa dedicada al turismo. Celebra: "Los amigos me decían: 'Tú estás loco'. Aquí nadie me conoce. Es un país puramente de fútbol. Estoy tranquilo". Conserva, sin embargo, una escuela de baloncesto en tierras baleares y anuncia su pronto regreso.

A Quino lo visitó varias veces en Vigo. "Él estaba muy ligado al mundo del rugby, era su segundo deporte, y estuve con su grupo. Me regalaron una camiseta. También lo vi en un Campeonato de España al que acudió un júnior de mi escuela y fuimos a cenar con sus amigos. Era un tipo muy entrañable, muy buena nota, como dicen en Costa Rica", valora, lamentando su pérdida. En la elegía desgrana una anécdota definitoria: "Recuerdo estando en el Fórum que Pepe Alonso, él y yo fuimos a ver una velada de boxeo a Madrid con permiso del club. No bebimos ni nada, pero en el viaje de regreso se nos largó a nevar y llegamos a Valladolid a las cuatro y media de la mañana. A la mañana siguiente Alonso y yo nos presentamos hechos polvo al entrenamiento. Y de repente vemos entrar a Quino, duchadito, diciéndonos: 'Venga, nenos, que los tenemos que matar a hostias, vamos a trabajar'. Corrió como si hubiese dormido cuarenta horas. Ese tipo era un superhombre".