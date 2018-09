Djokovic retorna al podio mundial

Rafa Nadal mantiene el número uno del ranking mundial ATP tras llegar hasta semifinales del US Open, mientras que Novak Djokovic ha ascendido al tercer puesto tras coronarse vencedor en Nueva York.

Nadal, que se tuvo que retirar lesionado ante Juan Martín del Potro, perdió 1.280 puntos tras no poder revalidar su corona en Nueva York, pero se mantiene en lo más alto con 1.860 de renta sobre Roger Federer, sorprendentemente eliminado por John Millman en octavos de final.

A menos de 500 puntos del suizo ya se encuentra Djokovic, que se ha disparado este verano en el escalafón tras encadenar sus títulos en Wimbledon, Cincinatti y el US Open y que vuelve a la carrera por el número uno mundial que ya ocupó durante 223 semanas.

Además, en el resto del Top 10 también destaca el descenso de Kevin Anderson, finalista el año pasado en Flushing Meadows que cae cinco plazas hasta situarse noveno, mientras que Juan Martín del Potro también baja un puesto (4) adelantado por Djokovic.

En cuanto al resto de los españoles, Pablo Carreño sale del Top 20 hasta quedar vigésimo primero, una caída de nueve puestos tras no poder emular su semifinal de 2017 en Nueva York. También baja cuatro posiciones Roberto Bautista (26), quien presumiblemente será importante el próximo fin de semana en la semifinal de Copa Davis ante Francia tras la lesión de Nadal.

"Si me dicen en febrero cuando me operé que ganaría Wimbledon, el US Open y Cincinnati, habría sido difícil de creer, pero al mismo tiempo hubo una parte de mí que siempre imaginó, creyó y esperó que pudiese volver al nivel deseado de tenis muy pronto", expresó Djokovic tras derrotar a Del Potro en Flushing Meadows.

En este sentido, "para ser sincero", el de Belgrado confesó que sí que esperaba que tras ese paso por el quirófano estaría "a un alto nivel bastante rápido", aunque luego le llevó "tres o cuatro meses". "En ese proceso, aprendí mucho de mí mismo, aprendí a ser paciente, algo que nunca ha sido una parte muy fuerte de mí", remarcó. "Los últimos dos meses han sido tremendos", añadió.

Sobre el hecho de igualar a Pete Sampras en número de Grand Slams (14), recordó que el estadounidense es "una de las mayores leyendas" de este deporte y su "ídolo de la infancia". "Lo primero que vi relacionado con el tenis fue su primer o segundo Wimbledon y me inspiró para jugar al tenis. Significa mucho para mí estar ahora hombro con hombro con él en victorias de Grand Slam, es un sueño hecho realidad", comentó.

"Hace diez años habría dicho que no era feliz de formar parte de esta época con Nadal y Federer, pero ahora lo soy. Siento que la rivalidad con ellos me ha hecho ser el jugador que soy. Tengo el mayor de los respetos por lo que han conseguido en la pista y por su papel fuera de ella. Creo que nos hemos apretado los unos a los otros hasta el límite en cada momento que nos hemos enfrentado. Para mí, siempre hay un desafío final que es jugar contra ellos dos en cualquier lugar", se sinceró sobre sus duelos con el español y el suizo.

Djokovic, por otra parte, indicó que también habría que "empatizar" con Carlos Ramos, el juez de silla que vivió un agrio enfrentamiento con Serena Williams en la final de US Open, pero opinó que el portugués "no debería haber apretado hasta el límite, y más en una final de Grand Slam"a la estadounidense y que "quizás fue innecesario" el castigo que dictaminó, aunque también dejó claro que no estaba de acuerdo con la WTA en que hubiese un trato diferente por estar implicada una mujer.