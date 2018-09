Segunda derrota consecutiva del Deportivo Fabril, que ayer no fue capaz de llevarse nada positivo de su visita al Fernando Torres de Fuenlabrada (1-0). El conjunto herculino hizo un buen encuentro creando varias ocasiones de peligro, pero los delanteros no estuvieron acertados. Tras el paso por el vestuario la situación no varió demasiado, con los dos equipos buscando el tanto, pero fue el Fuenlabrada, por mediación de Omoigui, a dos minutos para el final, quien logró la victoria.