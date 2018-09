El Rápido cae por la mínima en Valladolid

Los de Jorge Otero prolongan su mala racha en el inicio de liga tras caer por la mínima ante el Valladolid B. La tercera derrota consecutiva de los aurinegros llegó en la recta final del partido (minuto 86), con un jugador menos por expulsión de Antas y cuando ya acariciaban el empate. A pesar del nuevo tropiezo, no se espera el relevo en el banquillo boucense, al menos hasta que el Internacional madrileño, un recién ascendido, visite el Pujales el domingo (18 horas).

La primera parte en los anexos de Zorrilla fue un monólogo del Valladolid B, que incluso estrelló dos balones en los palos. Brais salvó a los vigueses en los 45 minutos iniciales. Pronto empezó a tener trabajo. En el minuto 4 tuvo que atajar un balón que quería rematar Kike. Al filo del cuarto de hora, los locales volvieron a asomar por el área rival. Pedrosa encaró a Brais pero se escoró demasiado y su pase de la muerte no encontró rematador. En el minuto 16, Otero tuvo que realizar el primer cambio por la lesión de Iago López, sustituido por Kiko. El cambio descolocó a los gallegos, que sufrieron el asedio del conjunto blanquivioleta. En el minuto 22, un centro desde la izquierda de Corral lo remató a bocajarro Pedrosa, que envió el balón fuera. Le molestó un poco Brais, que en el minuto 25 realizó una gran parada a tiro de falta de Kike que iba a la escuadra.

Los gallegos cedían el control en el centro del campo y eran incapaces de tener una posesión para calmar el ímpetu de los vallisoletanos. Así, en el minuto 27, Waldo chutó al poste; en el minuto 31, un buen centro dirigido hacia Kike lo desbarató la zaga gualdinegra; y dos minutos más tarde, un centro por la izquierda de Waldo lo remató con la testa al palo.

Tras unos minutos de sosiego por parte de los locales, el Rápido aprovechó para tomar aire. A continuación, el filial vallisoletano reanudó el asalto y en el minuto 43 Brais detuvo un disparo de Javi Pérez. Acto seguido, Waldo probó fortuna, pero el meta boucense se mostraba infranqueable. Con sus acciones, el Rápido de Bouzas había logrado salir vivo del bombardeo del Valladolid B.

El hecho de mantenerse con el empate a cero sentó bien al Rápido en el inicio de la segunda parte, tramo en el que igualó el choque, dispuso de ocasiones. Eso sí, la primera aproximación tras el descanso fue del Valladolid B. Solo habían transcurrido dos minutos cuando Apa no llegó por centímetros a un centro por la izquierda.

Esta jugada significó un punto de inflexión en el duelo porque el Rápido ganó presencia en el centro del campo, permitiéndole adelantar líneas y acercarse con peligro a la portería de Samuel, inédito hasta ese momento. En el minuto 51, Youssef se sacó un disparo que se marchó ligeramente desviado y 3 minutos después fue Sergio Santos quien botó una falta que acabó en saque de esquina. Eran los mejores minutos de los gallegos, que dominaban, ahora sí, el juego y creaban peligro. En el minuto 56 tuvieron la ocasión más clara para ponerse en ventaja en el marcador. Un centro al segundo palo le llegó a Yelco, que chutó mordido.

No se desanimaron los gallegos. En el minuto 60, Pablo Carnero disparó fuera; y en el 69, un centro de Youssef originó peligros con varios rechaces dentro del área del Valladolid B. La réplica blanquivioleta fue una gran ocasión en el minuto 71. Miguel, Pedrosa y otra vez Miguel probaron a Brais, pero mostró su habilidad para mantener su puerta a cero. Pero cuando el partido estaba totalmente equilibrado, llegó la expulsión de Antas, tras una segunda amarilla por mano. Quedaban más de 10 minutos de partido y el Rápido fue incapaz de aguantar el arreón final del Valladolid B. Brais hizo dos excelentes paradas más, a tiros de Kike y de Pedrosa, y Zalazar disparó fuera. Pero en el minuto 86, el guardameta del Rápido ya no pudo evitar el tanto de Kike, que cruzó el balón lejos de su alcance. El equipo de Bouzas, con uno menos, ya no tuvo fuerzas para reaccionar e incluso pudo encajar algún gol más, pues en el minuto 88 Miguel tiró al palo, el balón recorrió toda la línea y Waldo remachó. El árbitro anuló el gol por fuera de juego y los gallegos regresaron a casa con una derrota por la mínima que mantiene en el banquillo a Jorge Otero, al menos una semana más.