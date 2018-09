Fenati pierde los estribos

El italiano Romano Fenati (Kalex) fue suspendido para las dos próximas citas del Mundial de Moto2 después de una acción peligrosa, al tocar el freno de un competidor en plena carrera del Gran Premio de San Marino, según anunciaron los comisarios. El piloto de 22 años vio la bandera negra y fue descalificado en la vuelta 23 por haber extendido el brazo para tocar voluntariamente el freno de la moto de su compatriota Stefano Manzi (Suter).

"Los corredores deben conducir de manera responsable y sin generar peligro para los otros competidores o participantes, ya sea en la pista o en los boxes", estipula el reglamento de la Federación Internacional de Motociclismo.

Por esa maniobra irresponsable, Fenati, un exprodigio de la Moto3 con reputación de tener un carácter irascible, se perderá por sanción el Gran Premio de Aragón del 23 de septiembre y el de Tailandia el 7 de octubre. El piloto de Ascoli Piceno fue despedido por motivos disciplinarios durante la temporada 2016 de Moto3 por el equipo Sky Racing Team VR46, propiedad de Valentino Rossi. Fenati puede recurrir su suspensión. Ocupa el puesto decimonoveno de la clasificación de Moto2 de este año, con 14 puntos.

También Manzi ha sido sancionado con la pérdida de seis posiciones en la próxima carrera por el panel de comisarios. Manzi ha sido considerado culpable de conducir de manera irresponsable en la zona de la curva cuatro del trazado "Marco Simoncelli" de Misano Adriático como consecuencia de la cual Fenati se tuvo que salir del circuito. Ese comportamiento se indica que contraviene el artículo 1.21.2 del reglamento de la competición, el mismo que se aplicó para sancionar a Romano Fenati.

Fenati reconoció que "no ha sido un movimiento acertado. Es peligroso para él, pero también para mí. No está justificado, pero hay que ver esto en perspectiva; me han puesto dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto y aunque la sanción es recurrible, no me interesa hacerlo".

En cuanto al incidente, Romano Fenati comentó: "Al principio ha habido un contacto y me ha sacado fuera de la pista; él iba por delante de mí, me he acercado a él y me ha adelantado, me ha frenado y me ha vuelto a sacar de la pista por segunda vez. Obviamente no es justificable, pero creo que debería alejarse, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan y, para los pilotos que no hacen nada, te estropean una carrera y eso no es justo", recalcó.