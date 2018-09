Djokovic conquista el US Open en una caldeada final

Novak Djokovic venció hoy a Juan Martín del Potro en la final del Abierto de Tenis de EE.UU., que por primera vez se celebró bajo techo por la lluvia, un torneo que encumbra al serbio pero que el argentino, que acabó llorando consolado por McEnroe y el propio Djokovic, disputó a un gran nivel.



La bajada de más de 20 grados respecto a jornadas anteriores ayudó a preservar las fuerzas de ambos tenistas en aras del buen espectáculo, en un partido que duró 3 horas y 16 minutos y que por momentos pareció un "partido de fútbol" debido a los cánticos de los aficionados argentinos y serbios.



La pista central de Flushing Meadows, en el Arthur Ashe Stadium, estaba llena a rebosar con cerca de 24.000 personas para presenciar el partido, con los habituales famosos de Nueva York, como la actriz Meryl Streep, que no se pierde una: el viernes pasado estuvo también en el concierto de Paul McCartney en Grand Central Terminal.





La leyenda del tenis español Manolo Santana tampoco quiso perderse la final, que acabó con tres sets favorables a Djokovic,, lo que le permite arrebatar a Del Potro el número 3 en el ránking de la ATP, lo que hace bajar un puesto al argentino y permite al español Rafael Nadal seguir como número 1.El partido empezó muy igualado hasta el 3-3, en una suerte de tanteo para conocer las fuerzas del contrario, si bien las gradas se se decantaban por Del Potro con cánticos desde el gallinero más propios de las canchas de fútbol argentinas, lo que a medida que avanzó el partido fue compensado por la afición serbia. No obstante, el final del partido fue una demostración de deportividad, con Djokovic saludando afectuosamente a Del Potro:

