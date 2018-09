Acusaciones de "sexismo"

Serena Williams acaparó la atención en Flushing Meadows en un partido marcado por controversias y penalizaciones. Wiliams acusó directamente al juez de silla, el portugués Carlos Ramos, de "sexismo". Ramos le dio a Williams tres violaciones en el segundo set: la primera una advertencia sobre el entrenamiento; el segundo es un punto de penalización por romper su raqueta; y la tercera una pena de juego por abuso verbal luego de que ella lo llamara "ladrón".

"Me quitó un punto después de que alegaba que estaba haciendo trampa y yo no estaba haciendo trampa. Me conoce y no soy el tipo de persona que hago trampa porque antes prefiero perder", explicó Williams. "Luego cuando me senté hasta admití que pudo parecer que recibí entrenamiento, pero no lo vi".

Su entrenador, Patrick Mouratoglou, reconoció que le dio instrucciones con señales de las manos, violando el reglamento. "Pero es algo que hacemos todos los entrenadores, sin que hasta ahora hubiese habido ningún problema. Y quizás ella no me vio", dijo Mouratoglou.

Serena Williams insistió: "He visto a otros hombres llamar a otros árbitros varias cosas. Estoy aquí luchando por los derechos de las mujeres y por la igualdad de las mujeres. Quitarme un juego por ser mujer cuando le dije 'ladrón' es algo sexista. Nunca le quitó un juego a un hombre por haber dicho 'ladrón'. Haber pasado por esta experiencia es solo un ejemplo para la siguiente persona que tiene emociones, quiere expresarse y desea ser una mujer fuerte. Se les permitirá hacerlo por lo de hoy".