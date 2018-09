La rodilla de Nadal dice basta

La rodilla derecha de Rafael Nadal dijo "basta" tras el segundo set. El español abandonó la pista y Juan Martín del Potro celebró de forma muy comedida su segunda final del Abierto de Estados Unidos, en la que se enfrentará a Novak Djokovic nueve años después de firmar en Nueva York su primera y única victoria en un Grand Slam. El serbio pasó a continuación por encima del japonés Kei Nishikori.

El tandilense se había llevado la primera manga ante Nadal en el tie break por 7-6 (7/3) cuando, en la segunda, el español recibió atención médica en el cuarto juego por segunda vez y se vio obligado a abandonar tras perderlo por 6-2.

El español ya se había quejado de su rodilla en la tercera ronda contra el ruso Karen Khachanov. En cuartos, tras vencer al austriaco Dominic Thiem en cinco mangas y casi cinco horas, Nadal ya había declarado que no sabía si ese esfuerzo le acabaría pasando factura... y así fue.

Nadal decidió no continuar para no agravar una tendinitis que lo lleva persiguiendo a lo largo de casi toda su carrera. "He perdido cuatro partidos en todo el año y dos han sido retiradas", recordó molesto ante la prensa. "Odio retirarme, pero seguir un set más jugando así hubiera sido demasiado para mi".

Nadal adelantó que probablemente se trata del mismo tipo de problema que ha sufrido en su rodilla en el pasado. "Ni me he roto un ligamento ni ha sido nada de menisco. Sé muy bien lo que hay y lo que hay es el tendón", apuntó. No quiso especular con cuánto tiempo podría mantenerle la lesión lejos de las pistas pero no podrá jugar la Copa Davis. La semifinal contra Francia se disputa del 14 al 16 de septiembre en Lille.

Serena Williams perdió ayer la final femenina contra la japonesa Osaka por 6-2 y 6-4. Cuando el juez Carlos Ramos sancionó con un warning a Serena por supuestamente haber recibido un consejo de su entrenador, la americana estalló: "No hago trampas para ganar. Preferiría perder. Me has robado, me debes una disculpa nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso".