Un nuevo objetivo para los clubes vigueses

La Segunda División femenina de fútbol comienza con tres equipos vigueses, como en la campaña 16/17, 84 días después de que el Sárdoma se adjudicara la Copa Vigo, el partido que cerró el ejercicio anterior y que fue un canto a la exaltación de la modalidad.

El campeonato se abre a nuevas sensaciones. Y a mucha taquicardia. Ya no es la Liga de Oviedo o Deportivo, principales favoritos. La decisión federativa de crear la Primera B para la campaña 2019/20 (dos grupos de 16 equipos) ha otorgado un colosal aliciente al grupo 1º. De repente, ser tercero, o cuarto como el Matamá en 2017 o esta pasada primavera, tiene premio real. E incluso ser quinto, porque a la nueva categoría de plata saltarán cuatro quintos clasificados de los siete grupos en que se divide la Segunda Nacional. Extrapolándolo al pasado campeonato, 45 puntos pueden conceder billete para la nueva estructura de las competiciones de la RFEF.

El Sárdoma, el único de los tres equipos vigueses que compite en casa este fin de semana (domingo, 16:30, As Relfas), es el de más tradición en el torneo. Y más cuando El Olivo ya es solo un recuerdo de hemeroteca. El cuadro sardomista lleva desde 2013 en Segunda, su mejor posición fue un tercer lugar en 2016 y mantiene el bloque. Dani Núñez ha subido a varias jugadoras del filial. Ha perdido a tres piezas de incuestionable calidad. Se han ido por motivos personales y laborales Joana y Tania, que garantizaban el gol, y por académicos Inés Faro, otro puntal en la medular. Es tiempo de la delantera Irene Santos, de María Calvar, de Yaiza, de la bonaerense Mayra... Y de despejar dudas sobre la falta de gol que condenó a las blanquiazules en el torneo internacional de A Lanzada hace dos semanas. "Entrar en Primera B sería maravilloso, aunque no es el objetivo primordial. La meta es trabajar desde la base para no tener que depender de fichajes", sostiene Begoña Aldao, la presidenta sardomista. Las blanquiazules debutan en casa contra el Atlético Arousana, repescado por renuncias.

El Matamá celebra la tercera temporada en la división, siempre como cuarto, siempre con diferente preparador y siempre con una plantilla corta. Hasta ahora. Su nuevo presidente, César Casas, ha dado a Edu González, el técnico que ascendió a Superliga a El Olivo, una batería de fichajes. "El año pasado hubo partidos en los que viajaron doce jugadoras; una plantilla amplia nos va a dar un plus", explica Casas. "La meta, como mínimo, es alcanzar el cuarto puesto; y de ahí hacia arriba", indica. La declaración de intenciones está motivada: siete fichajes, uno de ellos el de Clo, con sobrada experiencia en Olivo, Sporting de Braga y Oviedo, y jugadoras ya experimentadas en la categoría. De entrada, arrancan en los Campos de San Juan, ante el Monte, tercero meses atrás (domingo, 12:30).

¿Y el Valladares? Pues feliz. El recién llegado se mide al Gijón FF (16:30, campo La Cruz, en Ceares). Ha hecho cuatro fichajes de Autonómica y ha conservado a la plantilla que logró el ascenso. Y una línea delantera muy interesante liderada por Ana Iglesias, Anita. "Tenemos muchas ganas de mostrarnos, de enseñar que podemos ser un equipo importante; estoy convencido de que seremos un equipo muy competitivo", pronostica el entrenador, Gabi Couñago.

¿Favoritos? Conocidos. El Dépor, con la defensa viguesa Laura Vázquez y la portera redondelana Anita (Ana González. Y el Oviedo, que ha fichado a la viguesa Carol González (ex de El Olivo). Ojo también con el nuevo Friol, filial del CD Lugo. Ha incorporado a Nati, del Matamá y a Andrea Mirón. Ambas coincidieron en Olivo y Sporting.