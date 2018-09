La expulsión de Antas condena al Rápido de Bouzas en Valladolid

El Rápido de Bouzas prolonga su mal arranque liguero con otra derrota ante el Valladolid B. Un tanto en la recta final condenó el mal partido de los aurinegros en Pucela. Cero puntos y cero goles anotados en las tres primeras jornadas. Toca reaccionar.

En la primera parte fue un milagro que el equipo vigués se fuera con la portería a cero. Solo la inspiración de Brais y los palos -hasta dos- evitaron el primer tanto local durante los primeros 45 minutos. Fue un monólogo del Valladolid B. Los gallegos no existían en el centro del campo, ni robaban ni recuperaban balones y eran incapaces de tener una posesión para calmar el ímpetu de los blanquivioletas que percutían una y otra vez.

El hecho de llegar vivos al descanso sentó bien al Rápido en el inicio de la segunda parte, tramo en el que igualó el choque, dispuso de ocasiones y trató de tú a tú al rival. Eso sí, la primera aproximación tras el descanso fue del Valladolid B. Habían transcurrido dos minutos cuando Apa no llegó por poco a un centro por la izquierda. Esta jugada significó un punto de inflexión en el partido porque los boucenses ganaron presencia en el centro del campo lo que le permitió adelantar líneas y acercarse con peligro sobre la portería de Samuel, hasta ese momento un espectador más del choque. Así, en el minuto 51 Youssef se sacó un disparo que se marchó ligeramente desviado y tres minutos después fue Sergio Santos el que botó una falta que acabó en saque de esquina. Eran los mejores minutos de los gallegos.

En el minuto 56 tuvieron la ocasión más clara para el 0-1, un centro por la derecha al segundo palo le llegó a Yelco, que en posición franca para marcar, chutó mordido desaprovechando la gran oportunidad para marcar. No se desanimaron los gallegos. A la hora de partido Pablo Carnero disparó fuera. Pero cuando el partido estaba totalmente equilibrado llegó la expulsión de Antas, una segunda amarilla por mano.

Quedaban más de 10 minutos y el Rápido no aguantó la embestida final del Valladolid B. Brais hizo dos paradones más a tiros de Kike y de Pedrosa pero en el minuto 86 ya no pudo evitar el tanto de Kike, que le cruzó el balón lejos de su alcance. El Rápido, con uno menos, ya no tuvo fuerzas para reaccionar. La expulsión de Antas fue letal para los intereses de los vigueses.

Ficha técnica:

Valladolid B: Samuel; Apa (Miguel, min. 65), Mario, Salisú, Corral; Raúl Navarro, Javi Pérez (Alberto, min. 46); Pablo (Zalazar, min. 72), Kike, Waldo; Pedrosa.

Rápido Bouzas: Brais; Adrián, Vitra, Iago López (Kiko, min. 16), Cotilla; Antas, Sergio Santos (Antoni Mas, min. 72); Rodrigo Alonso (Pablo Carnero, min. 58), Yelco, Youssef; Édgar.



Gol: 1-0, Kike (min. 86).

Árbitro: García Gómez (extremeño). Amonestó a Mario, Salisú, Zalazar, Miguel; Adrián, Sergio Santos, Rodrigo Alonso, Édgar, Antoni Mas, Antas (2, min. 79).

Incidencias: Anexos José Zorrilla, unos 400 espectadores.