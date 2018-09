Los dieciséis de Antonio Mohamed

La uniformidad del bloque y la coherencia táctica han sido rasgos distintivos del Celta de Antonio Mohamed en las tres primeras jornadas de Liga. En tan escaso margen de tiempo, el preparador celeste se las ha ingeniado para desplegar un once tipo definido, que ha matizado en función del adversario y las necesidades del partido con un estilo de juego construido a partir del rigor defensivo y la disciplina táctica al servicio de un trío de atacantes mortífero. Solidez y pegada.

Desde el primer compromiso liguero, el sustituto de Juan Carlos Unzué ha asignado papeles y otorgado galones, utilizando un bloque de futbolistas específico de dieciséis que, con diferente grado de protagonismo, se han repartido los minutos de juego.

Tanto es así, que la alineación del Celta apenas ha variado entre el debut liguero ante el Espanyol y el último duelo contra el Atlético. De no haber llegado Facundo Roncaglia muy justo de forma al estreno liguero contra los pericos, Mohamed habría desplegado seguramente el mismo once en los tres partidos. Otros diez futbolistas aguardan su oportunidad con distinto grado de posibilidades, aunque tras no colocar en el último día de mercado a los tres descartes (Radoja, Jozabed y Mazan) el técnico ha puesto especial empeño en aclarar que serán "uno más" a la hora de luchar por el puesto.

La lesión durante la pretemporada de Rubén Blanco ha dejado por ahora la portería en manos de Sergio Álvarez, que se perfila al menos por algún tiempo como el guardameta titular. El mosense aguarda su momento a la expectativa, lo mismo que Iván Villar, tercera opción de Mohamed, que esta temporada ha aceptado jugar con el filial cuando no sea convocado con el primer equipo.

La lesión en pretemporada de David Juncà, el único lateral izquierdo verdaderamente específico, ha definido el armazón defensivo. Salvo en el duelo inaugural, Mohamed ha apostado por defensa de cinco, con Roncaglia, Cabral y Araújo en el eje de la línea, con Mallo y el paraguayo Júnior Alonso arrimados a los costados.

La gran novedad del medio campo es la titularidad del jovencísimo Fran Beltrán, a cuyo talento Mohamed y la afición han caído rendidos. La gran revelación de este inicio de curso ha encontrado una cautivadora complicidad con Lobotka que ha proporcionado equilibrio a la transición del juego, seguridad a la línea y fluidez a la salida de pelota. Para la línea medular Mohamed también ha tenido en cuenta a Brais Méndez, titular frente al Espanyol cuando el técnico optó por defensa de cuatro y recurso de banquillo en los dos siguientes encuentros; y al turco Okay Yokuslu, un centrocampista verdaderamente prometedor, cuyo protagonismo ha estado hasta ahora limitado por las lesiones.

En la línea de ataque es indiscutible el tridente integrado por Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto, que ya tiran del carro del gol, el uruguayo con dos tantos y el moañés y el danés con uno cada uno. Emre Mor y Sofiane Boufal también han dispuesto de minutos desde el banquillo con un rendimiento hasta ahora discreto, especialmente en el caso del turco-danés, que en su segundo año en el equipo no parece haber evolucionado gran cosa. El hispano-marroquí ha dejado chispazos de inmensa calidad, aunque sin incidencia en el marcador.

Llama la atención el inesperado protagonismo que Mohamed ha dado al delantero del filial Dennis Eckert, a quien el técnico ha utilizado ya en dos partidos, aunque de forma testimonial. La participación del canterano supera sin embargo en minutos a la de otros atacantes más experimentados, como Hjulsager o Jozabed.