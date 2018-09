El 'blues' de Harlem

Leo Harlem nació Leonardo González y aún lo era, con su futuro nombre artístico denominando al bar donde trabajaba, cuando conoció a Quino Salvo. Fue en el Valladolid de los ochenta, que vibraba con un Fórum legendario. Harlem recita el quinteto de memoria y retiene con precisión cómo era Quino dentro y fuera de la cancha.

"Un tío tremendo", "peculiar", "muy intenso", enumera del Quino Salvo jugador; "muy majo", "muy generoso", añade de lo íntimo. Leo Harlem habla del vigués con conocimiento de causa. El afamado actor y humorista conoció a Salvo en sus tiempos del Fórum Valladolid, del que era fanático, y lo trató fuera de la cancha. El memorial que se le dedica el sábado 15 en Vigo le parece a Leo Harlem plenamente justificado.

Leonardo González Feliz si se despoja del traje artístico, nacido en una villa leonesa en 1962 y afincado en Pucela desde la infancia, era un veinteañero aficionado cuando a la explosión baloncestística de Los Ángeles 84 le siguieron réplicas locales como la vallisoletana. "Siempre he tenido mucha vinculación con el baloncesto. De hecho mi hermano, Marquitos, jugó de base en el Helios Zorka Vigo muchos años", revela. "Me han gustado muchos deportes pero el baloncesto mucho y en aquella época había mucha más efervescencia, era un deporte con muchísimo tirón".

Cada ciudad tiene equipos que se le han incrustado especialmente en el alma. En Valladolid es el Fórum de los ochenta, embutido en su licra violeta. Quino militó en él de 1984 a 1989. "Un equipo que la gente decía de memoria", indica Leo Harlem y lo demuestra: "Alonso, Puente, el propio Quino, Singleton y Trumbo... Un equipazo".

El vigués construyó un relación especial con las gradas del Pisuerga. "En el campo lo daba todo", recuerda Harlem. "Era un tío tremendo que defendía muchísimo y tampoco era torpe en ataque, peculiar, muy intenso. La afición lo valoraba muchísimo". Salvo ejercía como especialista en la marca, en un tiempo de aleros aterciopelados. "Es un deporte de equipo y cada uno aporta lo que puede. Igual que Singleton ponía los tapones y Trumbo se hinchaba a coger rebotes, él defendía al mejor del otro equipo. Los duelos eran memorables y han pasado a la historia. No diré que fuesen un Audie Norris contra Fernando Martín, pero el jugador al que le tocaba Salvo decía: "Voy a tener una tarde movidita". Era tremendo".

Leo trabajaba entonces en el bar Harlem, que lo acabaría apellidando cuando convirtió su gracia natural en un oficio. A Quino, un torbellino social, lo conoció en los días y noches. "Hemos coincidido muchas veces porque él era muy amigo de amigos míos de Valladolid. Y cuando dejó de jugar mantuvimos relación porque de vez en cuando iba de visita, quedaba con la gente y se movía mucho".

"En la ciudad dejó muy buen recuerdo. Era majísimo, muy amigo de sus amigos, generoso. Todos lo apreciaban", relata y se resigna. "Cuando murió, hubo una corriente de ponernos todos en contacto. Sabíamos que estaba pachucho pero cuando se produce el desenlace? Es lo que hay".

Harlem generaliza su reflexión: "En aquella época había mucho más vínculo con los jugadores. El jugador hacía más vida en la ciudad, lo conocía más gente. Vivían en círculos más pequeños. Ahora un jugador vive en una urbanización apartada y no tiene ese contacto de antes. Aquellos tíos se movían con todo el mundo, en distintos ambientes, y más en una ciudad como Valladolid. Quino se integró muy bien, hizo muy buenas amistades. Dejo mucho recuerdo".

Como hincha, entiende que ese vínculo se ha ido diluyendo: "Los jugadores estaban tres o cuatro temporadas en un equipo como mínimo. Ahora vienen para dos meses, para sustituir a uno que se ha lesionado el tobillo? El mismo equipo tiene durante la temporada catorce jugadores, no digo ya los americanos, que es un baile. En aquella época los jugadores nacionales también estaban muy valorados y tenían mucha proximidad con la gente".

Falta Quino, en resumen; muchos 'quinos'. "Ellos hicieron en aquel momento una labor muy importante. Jugar bien no es solo defender o atacar, es que los chavales se ilusionen viendo jugadores así y piensen: "Pues yo quiero jugar en el Fórum porque he visto a este tío y me transmite algo". Y si encima los ven por la calle, los saludan, es para ellos una ilusión enorme. Eso se ha perdido un poco".