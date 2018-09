Rossi le niega la mano a Márquez en Misano

Valentino Rossi se negó a estrechar la mano de Marc Márquez durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputa en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático. A pregunta del periodista español Mela Chércoles, afirmó que no había ningún problemas entre ellos pesar de todas las fricciones existentes desde 2015. La reacción del piloto de Repsol Honda fue extender su mano para estrecharla con la del italiano, que se la negó delante de todos.

"Nuestra relación personal no es importante. Es una cosa entre nosotros dos y ya está", declaró el italiano con cierta sorna. "Quizá ha sido el Papa el que quiso que Márquez me estrechara la mano -recordando la visita que muchos pilotos realizaron al Vaticano-".

Márquez reconoció que ante la contestación de Rossi de que no pasaba nada entre ellos se ha "venido arriba". "Pero seguimos igual, la vida sigue y no pasa nada", recalcó Márquez, quien reconoció que nunca le habían negado así la mano: "Sin estar Uccio -Uccio Salucci, asistente personal de Rossi -por en medio no; ya lo sabía y no pasa nada, pero se lo ha preguntado...", dijo Márquez.

El expiloto Loris Reggiani aseguró en otras declaraciones que antes de pedir Márquez perdón a Rossi, tendría que pedir perdón a la afición del mundial por lo que hizo en el 2015, pero el piloto de Repsol Honda fue contundente al afirmar no saber "quien es Reggiani. Y tampoco me interesa; no pasa nada, estamos en Italia, estamos líderes con 59 puntos sobre el segundo, todo va bien, estamos pilotando bien, así que calma y tranquilidad", añadió Márquez.

"En mi opinión, se equivocan los dos. Valentino se equivoca al no darle la mano y creo que es demasiado orgulloso, una actitud de niño pequeño, y sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus aficionados que en el podio y en los circuitos no deben silbar a sus rivales, que no han hecho nada para merecer eso", manifestó Jorge Lorenzo. "Y Márquez se equivoca en el sentido de que a él le afecta mucho lo que haga Valentino, y debe pasar olímpicamente de lo que haga y seguir su rumbo. Si no le quiere saludar, no le quiere dar la mano, pues ya está; pasa de todo y sigue por tu camino".