Júnior: "Lo primero que me ha pedido Mohamed es defender"

El paraguayo Júnior Alonso se mostró ayer "sorprendido" de la calidad de la plantilla del Celta y reveló que el técnico, Antonio Mohamed, le pidió "defender primero y atacar cuando se pueda". "Primeramente la marca, cerrar los espacios, estar sólidos atrás para que nuestros atacantes puedan tener libertad y finalizar las jugadas", además de "cuando se pueda, atacar, pero lo primero es defender", comentó el zaguero en declaraciones al canal BEIn Sports.

Júnior Alonso, que he llegado al Celta a préstamo procedente del Lille francés, señaló que se siente central, pero la lesión de David Juncà en el último amistoso veraniego, frente al Mainz alemán, obligó a Mohamed a situarlo en el lateral izquierdo, donde ha rendido a un gran nivel en las tres primeras jornadas de Liga.

"Estoy contento por cómo me he adaptado al grupo y por mi rendimiento. Me adapté muy rápido, supe entender lo que el entrenador quería de mí y eso me pone muy feliz", aseguró el futbolista, quien recordó que con su anterior club ya había jugado en ese puesto durante la pretemporada.

Destacó las diferencias entre el fútbol español y el francés, asegurando que "allí es más físico, más de ida y vuelta", y opinó que el Celta tiene mucho margen de mejora pese a su prometedor arranque de Liga, con siete puntos de nueve posibles.

"El equipo tiene mucha calidad, jugadores que marcan las diferencias. Tenemos que seguir trabajando en lo colectivo para mantener el nivel que estamos dando", subrayó Júnior Alonso, quien cree que volver a una competición europea es el reto del club.

"No me hablaron de la obligación pero sí de que el objetivo es jugar otra vez en Europa. Yo he venido con esa idea", explicó el defensa, quien dijo sentirse "cómodo" jugando con una línea de cuatro o de cinco.

"Dependiendo de qué quiera el entrenador podemos utilizar la línea de cinco para defendernos o liberar las bandas y atacar. El equipo se irá adaptando de acuerdo al trabajo que realicemos durante la semana. Al principio nos costará porque necesitamos un periodo de adaptación pero creo que es un sistema que funcionará bien", explicó el zaguero sudamericano.