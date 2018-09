El Iberconsa Amfiv renueva a Zavala

Apenas unas horas después de concretar la incorporación de Iberconsa al proyecto del Amfiv, el club presidido por José Antonio Beiro se asegura otra gran noticia al cerrar la continuidad al menos una campaña más del mexicano Salvador Zavala, de 44 años. Será el cuarto magnífico en sellar su renovación después de haberlo hecho con anterioridad Lorenzo Envó, Agustín Alejos y Shelley Cronau. Así, César Iglesias sabe ya que mantendrá la columna vertebral del equipo que tantos éxitos consiguió la campaña pasada aunque con la importante baja del internacional holandés Frank de Jong, que defenderá la próxima temporada la camiseta del campeón liguero, el Amiab Albacete. Una ausencia que obligará al Iberconsa Amfiv a buscar un punto bajo que llene el gran vacío que dejará De Jong tras aceptar la irrechazable oferta albaceteña. De momento, hay varias opciones abiertas para reforzar la plantilla tras la dura experiencia de afrontar casi toda la temporada pasada con 5-6 jugadores. El club vigués espera solventar algunos problemas burocráticos para anunciar en breve nuevas incorporaciones.

"Con la tranquilidad y estabilidad que nos aporta la llegada de Iberconsa, estamos acelerando las gestiones con los jugadores con los que llevamos tiempo hablando. Evidentemente, el primero en esa lista era Zavala. No sólo por lo mucho que nos aporta en la pista si no, sobre todo, por su extraordinario comportamiento fuera de ella. Su rendimiento es indiscutible y la edad parece que no pasa por él. Sólo hay que fijarse en la temporada pasada, en la que acabó como tercer máximo anotador, tercer jugador con mejor porcentaje en los lanzamientos de tiros libres y tercer jugador más eficiente del campeonato. Desde su llegada a Vigo nos ha conquistado a todos con su forma de ser, siempre con una sonrisa en la cara y dispuesto a colaborar y ayudar en lo que hiciese falta. Por eso, tenemos claro que mientras él quiera y nosotros podamos va a jugar en el Iberconsa Amfiv. Zavala es ya uno más de la casa", explica Beiro. "En vez de cumplir años parece que los descumple y siempre tiene un rendimiento y un comportamiento exquisitos".

Con la incorporación del mexicano, que tiene previsto llegar a Vigo a comienzos de la próxima temporada, César Iglesias dispone ya de cinco jugadores para iniciar el trabajo de pretemporada aunque, por puntuaciones, aún no podría conformar un quinteto al disponer de tres jugadores clase 4 (Zavala, Envó y Alejos), un jugador clase 3 (Julio Vilas) y una jugadora clase 2,5 aunque juega como 1 (Shelley Cronau). "Tenemos varias gestiones muy adelantadas, sobre todo en el caso de los puntos bajos, que es donde más escasos estamos actualmente al no renovar Frank de Jong. Hay otras opciones muy interesantes y que, sobre todo, entran dentro de nuestras posibilidades económicas pero que se están complicando por el tema de los visados", subraya el presidente del Iberconsa Amfiv, quien, pese a todo, se muestra optimista. "Si todo sale como esperamos, vamos a tener una buena plantilla para intentar competir en una División de Honor que va a ser durísima porque todos los equipos se han reforzado mucho y muy bien. A priori, hasta cuatro clubes -Mideba, Ilunion, Bilbao y Amiab- aparecen como posibles candidatos a pelear por el título y otros equipos como Canarias, Valladolid o Málaga, que ya el año pasado hicieron una campaña increíble, también tienen muy buenas plantillas", finaliza José Antonio Beiro.