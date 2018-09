La selección española femenina se queda sin viguesas en el Mundial

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha anunciado este miércoles los descartes de María Araújo y Tamara Abalde, por lo que ha reducido a 14 su grupo de jugadoras y aún deberá realizar otros dos descartes antes del Mundial de Tenerife, que comenzará el 22 de septiembre.

Tras el primer torneo en Valencia y unos días entrenando en Villanueva de la Serena (Extremadura), Mondelo ha reducido su grupo de cara al Torneo de Cáceres, que la selección española disputará el próximo fin de semana.

"Las dos han realizado un gran trabajo y con ellas ha subido el nivel competitivo del conjunto. Este tipo de decisiones nunca son fáciles de tomar, pero hay que hacerlo. Puede sonar a tópico, pero estas decisiones son cuestión de pequeños matices y necesidades concretas que tenemos", explicó Mondelo, sobre los descartes de Araújo y Abalde, en declaraciones facilitadas por la FEB.

Araújo no escondió que esta decisión "es una pena". "Pero me quedo con poder ir dando pasos adelante. Poder estar con este grupo siempre es un 'plus' porque aprendes cada día, espero poder seguir viniendo y pelearé siempre por ponérselo difícil al seleccionador", prometió.

En la misma línea se despidió Abalde. "Da rabia porque como es lógico todas queremos llegar, pero me quedo con lo positivo, con poder haber vuelto y haber pasado este tiempo con la selección. Ahora sólo queda animarlas y seré la primera en hacerlo desde la distancia", dijo la ala-pívot.

De esta forma, la delegación española queda configurada para la siguiente fase de la preparación con Belén Arrojo, Queralt Casas, María Conde, Anna Cruz, Silvia Domínguez, Laura Gil, Astou Ndour, Laura Nicholls, Cristina Ouviña, Laia Palau, Leonor Rodríguez, Beatriz Sánchez, Alba Torrens y Marta Xargay.

La selección pondrá este jueves rumbo a Cáceres, donde disputará un cuadrangular junto a Argentina -su rival para el sábado a las 18.30 por Teledeporte-, Puerto Rico y Grecia. Para el domingo, el partido de España será a las 21.00 ante uno de los otros dos rivales dependiendo de los resultados.