Un equipo, un pueblo

El Acanor se prepara para su reencuentro con Honor Plata impulsado por el fervor popular. "Esto es un sentimiento muy grande, difícil de explicar con palabras", comenta Manuel Ángel Rodríguez, de Os Jomas, peña con 150 miembros. "El Novás es una seña de identidad de O Rosal e incluso una forma de vivir para nosotros".

O Rosal se prepara para una cita que anhela desde hace seis años. El Novás, hoy Acanor por bautizo publicitario, regresa a División de Honor Plata. El reestreno se producirá el día 15 (19.00), con el Torrelavega como adversario. En su tercera experiencia en la segunda categoría del balonmano español, el club peleará por lograr su primera permanencia. Dispondrá del mejor aliado: todo un pueblo que casi literalmente lo sustenta. Uno de cada seis habitantes de la villa del Baixo Miño se ha hecho socio.

El Atlético Novás ya militó en Honor Plata en la temporada 2003-2004, como Movexvial, y en la 2011-2012, como Mecalia, en este caso intercambiando sus derechos deportivos con el Sarriá. Experiencias efímeras. Siempre perdió la categoría al final de la campaña, pero jamás dimitió del empeño de habitarla. Entre medias o en esta última etapa había fracasado en las fases de ascenso organizadas en Antequera, Huesca, Almoradí, Santander, Torrelavega y Badajoz. También en las de 2013 y 2014, como anfitrión. Por fin, en mayo pasado, en el pabellón rosaleiro se rompió el techo.

"Tenemos muchas ganas de que empiece", confiesa el joven presidente, Andrés Senra, sobre la liga. "Ha sido un verano ajetreado entre la plantilla, el cambio de categoría, buscar recursos económicos, más exigencia a nivel directivo, mayor repercusión, la Federación Española exigiendo temas como las retransmisiones por streaming? Pero compensa. La ilusión que se respira en el pueblo es enorme. Eso hace que el trabajo tenga sentido".

En este proyecto comandado por treintañeros, Isma Martínez ha diseñado la remodelación de la plantilla. El cangués, fichado en diciembre de 2016 en sustitución de Jota, ha maniobrado con el bloque del ascenso como cimiento. Le ha añadido un portero para tener variedad estilística en la posición y un júnior para cumplir la normativa. Pedro ("mucho juego y mucho gol") sustituye al retirado César Armán como central. Óscar Silva refuerza la primera línea a nivel defensivo a la espera de que su hombro le permita también brillar en ataque. El pivote catalán Carles Asensio incrustará su 1.98 en la segunda línea.

"Tenemos nivel para competir. Hemos hecho una plantilla muy compensada", analiza Isma. "Yo espero que comencemos desde el principio adaptados al ritmo de la nueva categoría. Si nos cuesta cuatro o cinco partidos, son puntos que ya no tienes. Debemos empezar a sumar desde el principio. La gente tiene nivel de Plata. Ahora hay que competir".

Para el técnico, cualquier horizonte se antoja posible: "Es una categoría superigualada. En los últimos años la diferencia entre descender y jugar play off de ascenso ha sido mínima. Eso te da la idea de cómo se mueve. Todo se decidirá en pequeños detalles. Luchar por ascender o play off es cuestión de sacar adelante los partidos que tengas igualados", anticipa. "Estamos contentos de cómo han ido las cosas y esperamos que sigan yendo en la misma línea. No hay secretos. Aquí la gente entrena duro y eso te da tranquilidad".

Desde los despachos no les transmitirán agobio. Senra acota: "Nos toca pelear y creo que lo vamos a conseguir. Pero competimos contra equipos que nos triplican en presupuesto, con mucha más experiencia y de poblaciones mucho mayores. Descender sería una varapalo pero no un drama".

Senra confía en el peso del factor ambiental; que la plaza cercana de O Calvario se convertirá en metáfora para los visitantes. "Nos planteamos el objetivo de mil socios, siendo conscientes de que iba a ser casi imposible conseguirlo. Hoy por hoy estamos a menos de 25 de esa cifra. Aún queda una semana de campaña", revela. "Será una cifra récord. Aún tiene más mérito en un pueblo de 6.000 habitantes. Pocos pueden decir algo así. Por eso creo que el ambiente que se vivirá en los partidos será similar al de la fase de ascenso".

Manuel Ángel Rodríguez será uno de esos espectadores entusiastas. Es miembro de Os Jomas, la peña del Novás. "Se montó en 1998. Partió de cuatro amigos jugando a la lotería y yendo al balonmano. Pero a principios de la temporada pasada, conjuntamente con la directiva, nos planteamos atraer a mucha más afición y que el pabellón fuese una caldera", explica Rodríguez, al que no le importa que la cuota habitual de victorias se reduzca. "Será más duro, pero a la vez mucho más fácil. Nos gusta el balonmano y para nosotros es un premio poder estar en Honor Plata. Hay que disfrutarlo. De eso se trata".