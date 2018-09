Copa de hiel para el Rápido

El Rápido de Bouzas cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey. La goleada se une a las encajadas en las dos primeras jornadas de Segunda B (4-0 en León y 0-3 ante Navalcarnero).

El conjunto charro salió muy centrado y desde el primer momento puso cerco a la portería de Fraga. El gol de Manjón en el minuto 6 fue un mazazo. Unionistas jugaba cómodo, el Rápido no reaccionaba y un gol en propia puerta de Iago López complicaba más la situación.

La primera ocasión local llegó en el minuto 20, con un disparo desde fuera del área interceptado por Molina. Fue el punto de inflexión. El juego se hizo de ida y vuelta. Gándara pudo ampliar la ventaja visitante y el Rápido dispuso de una doble ocasión antes del descanso.

El Unionistas espera al Rápido en la segunda mitad a la contra y sentenció con otro tanto de Manjón, al que siguió la expulsión de Kiko. De la Nava completó en el descuento una goleada que le escuece al entrenador aurinegro, Jorge Otero. "Mala suerte, no", descarta. "Salimos del vestuario perdiendo 0-1". Otero se declara "triste, cabreado. Aparte de jugar, los futbolistas tienen que poner más atención. Debemos estar mucho más concentrados, más intensos. Lo he dicho desde la pretemporada. Esto no puede ser. Tenemos que ponernos las pilas y yo el primero. Cada uno tiene que ser más responsable y expeditivo".