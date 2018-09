Suárez elimina a Sharapova y Federer cae

La tenista española Carla Suárez se ha regalado una destacada victoria en el día de su 30 cumpleaños al batir a la rusa Maria Sharapova (6-4, 6-3) y acceder a cuartos de final del US Open, último Grand Slam de la temporada donde buscará el pase a semifinales ante la jugadora local Madison Keys.

La jornada, de nuevo marcada por un intenso calor con temperaturas por encima de los 30 grados, registró la eliminación del suizo Roger Federer, que perdió contra todo pronóstico ante el australiano John Millman, 55º del ranking de la ATP, frustrando su esperado duelo con Novak Djokovic en la siguiente ronda.

Carla Suárez, que llegó a Nueva York como la trigésima cabeza de serie, ya está entre las ocho mejores del grande, algo que ha conseguido siete veces en su carrera. Sharapova, que nunca había perdido en el turno nocturno en Flushing Meadows, siempre fue a remolque ante Suárez, a la que había superado en cuatro de sus cinco duelos precedentes en el circuito WTA. En la primera aparición de su carrera en el Arthur Ashe Stadium, la española no acusó los nervios y redondeó una gran actuación.

Federer, segunda raqueta del mundo y cinco veces ganador en las pistas duras de Nueva York, firmó uno de sus peores encuentros de los últimos tiempos y sucumbió por 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7) en tres horas y 33 minutos de juego.

"Aún no soy consciente, tengo tanto respeto por Roger (Federer) y por todo lo que ha hecho por este deporte... Es uno de mis héroes, no estaba a su mejor nivel pero me vale", declaró el ganador feliz e incrédulo a partes iguales.

Así, Millman se enfrentará en cuartos al serbio Novak Djokovic (N.6), que se deshizo antes del portugués Joao Sousa por 6-3, 6-4, 6-3. El balcánico pasó por la tarde a la siguiente instancia y todos esperaban ya por una final anticipada contra Federer.