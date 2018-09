Lopetegui, sobre su fichaje por el Madrid: "No me arrepiento de nada"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, prefiere "no mirar hacia atrás" en relación a su destitución como seleccionador nacional tras anunciarse su fichaje por el conjunto blanco porque este "es lo suficientemente grande, exigente y bonito" para no tener que arrepentirse "de nada", y tiene claro que pese a la marcha de Cristiano Ronaldo no se debe dudar "ni un segundo" de los jugadores de su plantilla.

"Simplemente tomé una decisión que, por supuesto, la volvería a tomar de la manera mas honesta. No me arrepiento de nada", aseveró Lopetegui en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero, donde recalcó ser "feliz de entrenar al Real Madrid".

Para el guipuzcoano, el trece veces campeón de Europa es "un reto precioso y un objetivo grandioso". "Quiero que le vaya fenomenal a la selección y a Luis Enrique, pero ya es una etapa pasada y estamos centrados absolutamente en entrenar al Real Madrid que es suficientemente grande, exigente y bonito como para no mirar para atrás. Su exigencia hace que tengamos el cien por cien de nuestra energía y cabeza en lo de ahora", zanjó.

El entrenador madridista recalcó que su despido "sucedió de aquella manera", pero insistió en que no tenía "ganas de mirar hacia atrás" ni que guardaba "ninguna inquietud en que se haya explicado del todo" porque está "absolutamente tranquilo".

"Dije sí al Real Madrid manteniendo la responsabilidad con mi objetivo, actuamos con absoluta honestidad en todo momento, convencidos que era lo mejor y lo más honesto para todo el mundo. Yo quería decir sí al Real Madrid y dije sí", prosiguió el exportero.

Este confesó haber vivido una "situación emocionalmente fuerte e inesperada" en el momento de su cese y que en algún momento tuvo "sentimientos no agradables". "Pero esto le hace a uno la piel más duro", admitió, sin querer desvelar su charla con los internacional porque "pertenece la intimidad" de ambos lados y afirmando que todos estaban "ilusionados" porque el combinado nacional hubiese brillado en Rusia pese a su marcha.

Poco después, se incorporó al conjunto blanco, "un equipo que ha crecido y ha evolucionado muchísimo" y donde "el día a día es diferente" respecto al de una selección. "El trabajo de seleccionador es un poco desconocido, a veces incluso para muchos entrenadores, pero su día a día también es exigente, bonito y atractivo", aclaró.

"Lo primero" que intentó Lopetegui cuando empezó a trabajar en Valdebebas fue "tratar de transmitir lo que uno cree que se debe hacer" y para ello tuvo "la pequeña ventaja" de tener en su plantilla a "un nutrido grupo" con el que ya había coincidido en la 'Roja'. "Siempre hace falta un tiempo, pero tratamos de hacerlo con mucha naturalidad y siempre adaptándonos a las condiciones naturales del jugador", comentó.



"Yo no dudaría de los jugadores del Real Madrid ni un segundo"

El guipuzcoano no coincidió con Cristiano Ronaldo, referente de las últimas temporadas del equipo y que ya "había mostrado interés en irse". "El club decidió facilitárselo en aras del jugador que ha sido, que ha sido tremendo", remarcó.

En este sentido, y después de las palabras de Messi en una entrevista donde opinaba que el equipo merengue no era tan fuerte sin el de Madeira, fue claro: "No dudaría de los jugadores del Real Madrid ni un segundo".

Por ello, no tiene problemas en que no hayan llegado fichajes estelares. "Siempre dije que la plantilla me encantaba. Tengo jugadores muy buenos en todas las líneas y capacitada para competir por todos los títulos", señaló.

El exseleccionador estuvo, "evidentemente", informado del fichaje de Thibaut Courtois, "un portero fantástico" y que, junto a Keylor Navas y Kiko Casilla, les da "buenas soluciones en la portería". "Tienen muy claro que confiamos en ellos, pueden participar varios porteros durante la temporada", aseveró. "Ellos no saben cuando van a jugar, pero tienen la personalidad suficiente para asumir la competencia y mejorar en ella", sentenció ante la posible alternancia entre el belga y el costarricense.

Además, recordó que Mariano "conoce la exigencia de lo que es el Real Madrid" y, ante la falta de un relevo para Marcelo en el lateral izquierdo, apostó por Nacho y por el canterano Reguilón. "Nos encanta y estamos convencidos de que va a ser un grandísimo jugador, ha hecho una magnífica pretemporada", apuntó.

"Todos los jugadores están capacitados para cuando sean requeridos y a partir de ahora vamos a sacar provecho de ellos. Lo inicios de una temporada tras un Mundial son diferentes, pero la temporada es muy larga y tenemos que pensar en todo lo que tenemos por delante. Los jugadores entienden las situaciones y deben estar preparados porque el despertador suena cuando uno menos se lo espera", resaltó Lopetegui ante los posibles enfados por no tener los minutos deseados.



"Vamos a preparar bien a Vinicius"

Pese a quedar "triste y decepcionado" por perder la Supercopa de Europa ante el Atlético, el técnico del Real Madrid recalcó que hicieron "cosas buenas" y "un buen partido" que les sirvió para firmar un buen arranque liguero. "Pero ahora viene el parón y luego tres semanas duras y exigentes con la 'Champions'", puntualizó, sin atreverse a "sacar conclusiones" por los tropiezos de rivales directos como el Atlético porque está seguro de que "va a haber mucha competencia y que será una Liga durísima".

Por otro lado, preguntado por su presencia en Majadahonda este domingo para ver al filial y a Vinicius, dejó claro que estuvo "viendo al Castilla" y no exclusivamente al brasileño. "Hizo un buen partido, marcó dos goles. Es un talento muy joven y emergente, y vamos a quemar los plazos y prepararle bien para que esa expectativa se haga realidad, que no tengo duda que se hará", ahondó.

"Está respondiendo fenomenal tanto en los entrenamientos como compitiendo con el Castilla. Es un chico inteligente, con ganas de aprender y con muy buena mentalidad. No encontramos el momento de que jugase, pero llegará y tiene opciones de jugar la 'Champions' como cualquier otro. Queríamos tenerle con nosotros porque esa es la mejor manera de estar cerca de su progresión", agregó del delantero.

Finalmente, Lopetegui subrayó que no van a "diferenciar" entre competiciones, aunque LaLiga es la que "te obliga a pasar la ITV semanal" y confesó que le suena "raro" la posibilidad de jugar un partido liguero en los Estados Unidos. "No lo veo muy apropiado y prefiero que el Real Madrid no juegue, pero si tenemos que ir, iríamos", sentenció.