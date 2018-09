Las grietas del Huascarán

Nueva expedición de Roberto López a los Andes. El montañista lucense afincado en Vigo coronó en 2016 el Chimborazo, la cumbre más alta de Ecuador, y en esta ocasión ha conquistado el Huascarán, techo peruano, de ascensión compleja a nivel técnico por las ásperas características del terreno. López ha organizado el viaje gracias a la Fundación Altran, dedicada a actividades con colectivos desfavorecidos. El alpinista gallego ha colaborado con Cruz Roja en la organización de talleres de ayuda a mujeres maltratadas en una localidad de los alrededores de Lima.

"Veinte días frenéticos", compendia Roberto López. El alpinista vigués, de origen lucense, ha añadido la cumbre del Huascarán andino a su currículo. Una aventura culminada a 6.768 metros de altura; en el trayecto, actividades solidarias, paisajes majestuosos, veladas inesperadas, el rumor de las avalanchas y un rescate. Historias que recordar y relatar a nivel del mar.

Roberto López trabaja en Altran, empresa puntera de ingeniería, a cuya fundación vincula sus expediciones. La institución colabora con ONCE, Oxfam, Unicef... En 2016, camino del Chimborazo (6.268 m.), López ya participó en actividades desarrolladas por la Cruz Roja en Ecuador. En esta ocasión Perú es el destino y las mujeres maltratadas, el colectivo desfavorecido al que apoyar. "Muchas sufren violencia en un contexto marcado por el machismo", indica el gallego. Son cuatro días, del 16 al 20 de junio, entre el casco urbano de Lima y San Juan de Lurigancho, ocupado en talleres de manualidades y gestión emocional, reparto de comida, charlas... "Una pregunta que me surgió en la primera reunión con Cruz Roja de Perú es si había alguna acción prevista hacia los hombres y les resultó curiosa la pregunta", revela. "Luego reflexionaron un poco y hablamos los días siguientes sobre concienciación y sensibilización. A mí me parecía un tema crucial".

Huayhuash es el lugar elegido para realizar la fase de aclimatación; "una de las cordilleras más bonitas que he conocido", exclama pese a lo apretado de su agenda. Debe acortar a cinco días la decena aproximada que suelen durar los circuitos preparado por las agencias. Descarta guías o cocineros y reduce la intendencia a un mulero, llamado Enoch, y su animal. Roberto López se levantará cada mañana bien temprano para afrontar caminatas extenuantes, saltándose campamentos intermedios. Paisajes como el de la laguna Mitocha, a 4.240 metros de altura, lo embelesan. Enoch lo adelantará después con la mula, en algún punto del trayecto, para esperarlo en el vivac nocturno.

"Un día, tras once horas caminando y pasando por dos pasos de 5.000 metros, llego casi de noche a un pequeño pueblo llamado Huayllapa y me encuentro con una señora junto a unas gallinas", narra. "Le digo medio en broma que le compro una gallina. Después de charlar un rato la negociación se consolida y me vende una buena por 25 soles (6,5 euros). La señora, con cierta sorpresa, me pregunta qué voy hacer con la gallina. Se me ocurre decirle que se la regalo, pero que tiene que cocinarla esa noche, invitar a su familia y también a mí. Acepta sin pensárselo mucho y así surge una preciosa noche en compañía de la que resultó ser la familia del mulero".

Completada la adaptación y tras un breve paso por la localidad de Huaraz, Roberto López afronta la subida al Huascarán. El campo base está situado a 4.350 metros de altura. El campo 1, a 5.250. Las características del terreno imprimen dificultad a la ascensión. "'¿Por dónde coño se sube ahí arriba?', piensas tras la primera impresión. Está todo roto con seracs, grietas. Desde el C1 no parece haber un lugar adecuado y seguro para subir", describe.

Justo antes de llegar al C2 atraviesa una zona especialmente peligrosa, con una garganta expuesta a la caída de bloques de hielo. De hecho, se ha producido una avalancha apenas una hora antes de su llegada. El crono de la montaña decide entre la vida y la muerte.

López tendrá que alterar sus planes tras descansar en el C2 y aplazar su salida. Participa junto a otros montañeros en el rescate de un colombiano que sufre síntomas de hipotermia y edema cerebral. "Éramos los únicos que había en el campo más alto supuestamente aclimatados para ayudar en altura", explica. "Lo bajamos entre todos al C2 y se recuperó".

Es hora de acometer el asalto a la cima. "Nieve, hielo, pendientes de 60 o 70 grados en ocasiones, grietas a ambos lados...", enumera. "Es subir y subir, siempre paredes exigentes. Resulta entretenido, ya que había que ir buscando siempre el mejor paso jugando con piolets, crampones y cuerdas".

El amanecer lo acompaña mientras salvo el último gran obstáculo, un muro de hielo a 6.400 metros. "Y por fin la cumbre", celebra, aunque brevemente. El viento afila el desagrado térmico de los quince grados bajo cero de temperatura. Toca bajar. Será al girarse, ya a plena luz del día, cuando descubra ese laberinto de cicatrices por el que ha ascendido y que ahora desandará de vuelta a su vida cotidiana.