Pólvora mojada sobre el césped de Baltar de arriba

El Xuventú Sanxenxo y el Moaña empataron a cero goles en un partido con mucho juego en el medio del campo. En la primera mitad apenas hubo llegadas al área y sólo alguna ocasión del conjunto moañés pusieron en vilo a la afición local principalmente por que el jugador que creaba peligro era Curri, ex jugador del conjunto amarillo la temporada pasada.

En la segunda mitad los aficionados pudieron ver más acciones de gol. Firi pudo cabecear sendos saques de falta que no encontraron el camino de la portería. Dieguito no pudo poner un balón franco ante la entrada del propio Firi al interponerse la defensa. Por parte visitante, Róber cabeceó por encima del larguero y minutos antes del final no pudo llegar a un centro de Curri.